台北雙子星項目遭駁回　南海發展登報抗議「恐中誣陷、政治抹黑」

總額高達新台幣600億元的「台北車站C1/D1開發案」（又稱雙子星開發案），外商南海馬頓團隊通過審核並獲得最優申請人資格後，卻遭台灣行政院下轄的經濟部投資審議委員會以涉及「國安疑慮」駁回。 南海發展公司今天（22日）在台灣《自由時報》、《聯合報》頭版刊登半版廣告，痛批這是「恐中誣陷、政治抹黑」，指該案依法得標卻被非法駁回，「名為國安疑慮，實為犧牲國家利益」。

南海團隊在台灣報章刊登廣告。（南海提供）

雙子星開發案是台灣總統蔡英文任內單筆金額最大的外商投資案，然而卻在2019年6月26日，遭行政院下轄的經濟部投資審議委員會，以「南海控股實際上為陸資」、「總裁和運營高層為陸籍」以及「南海發展有限公司股票質押的公司，陸籍董事過半」等理由，強調相關事項恐涉及「國安疑慮」，駁回該筆投資案。

南海發展在報紙廣告中指出，南海發展母公司南海控股是香港上市公司，註冊地為百慕大而非中國，南海控股與台灣市值前30大之上市公司一樣，大部分業務在大陸地區，員工多為大陸籍。南海發展表示，若以此為由認定南海控股不適合在台灣投資，「等於阻斷所有台商返台投資的機會」。

南海發展續指，南海控股股東不少於9成為外資，執行委員會受董事會的指揮及控管，其無法違背董事會的意志自行決定營運策略。南海控股聘任各國籍專業經理人，在中國的業務一直有大陸、香港、台灣籍專業經理人任職，未來的台灣專案公司管理層都會以台灣籍人士擔任。

南海發展還提出「三問」：一問台北市長柯文哲「台北市民要損失百億嗎？」，二問行政院長蘇貞昌「台灣還是法治國家嗎？」，三問總統蔡英文「台灣還歡迎外資投資嗎？」。

事實上，雙子星案歷經5次流標，於2018年12月啟動第6次招標，最後由外商南海馬頓團隊得標，且台灣經濟部當時亦對外澄清指，依照當時股權結構，尚無證據顯示南海是陸資。然而自那時起，台灣陸續有聲音炒作南海為「中資」。

柯文哲指出，經濟部曾證明南海非中資。（自由時報）

柯文哲：經濟部曾證明非中資

對此，台北市長柯文哲今天受訪指出，經濟部早前已發給南海控股非中資的證明，南海控股因而獲得資格投標，但卻在得標後被投審會以「有中資疑慮、中資問題，產生國安疑慮」否決，認為政府每個機關做出的裁決不應該不一樣，否則廠商當然會不服氣。

柯文哲指，從國家政府角度來説，投審會、經濟部是不同機關，發的證明不同，但對人民來説，兩者皆是政府。自己常用這個例子告訴台北市府官員，因為台北市政府也是有31個局處，每個局處做出來的裁決不一樣，可是對市民來説，無論是哪一個局處，都是台北市政府。

他續指，雙子星案一個月的營業額是20億元新台幣（下同．約合5億港元），如今拖了5個月，台北市政府已損失100億（約合25億港元）。不過，他又稱自己有聽到「陰謀論」，要柯文哲稍安勿躁，等到2020年總統大選結束後，「那個該你的還是會給你」。

對於南海集團決定透過司法途徑尋求公評，並將向行政院提出訴願要求撤銷投審會駁回處分，柯文哲説，過去前任市長郝龍斌處理雙子星案時，一旦出現這種局面，「廠商也不會鼻子一摸就走了，一定會去抗告、假處分啦，動作一大堆」。

（綜合報道）