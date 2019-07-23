台國安局官員涉藉外訪走私香煙　蔡英文：全面整飭國安團隊

台灣總統蔡英文星期一（22日）結束外訪返台，但卻爆出有隨行國安局官員涉嫌走私價值高達645萬元新台幣（約合162萬港元）的免税煙。 蔡英文今日（23日）召集總統府祕書長陳菊、國安會祕書長李大維會商，並指示機關內部徹底調查本案，瞭解長年積習情形，此外要全面整飭國安團隊的人員管理。

據早前報道，台灣國安局名為吳宗憲的官員透過負責執行蔡英文專機任務的華航高層，預訂高達9200條免税煙，並企圖透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境。國安局長彭勝竹就事件已向蔡英文請辭並獲同意。

國安局官員吳宗憲（左）涉嫌利用跟隨總統出訪，走私9800條香煙回台。（《聯合網》）

台灣執法機構22日已約談國安局人員等10人到案，23日移送到台北地檢署。檢察官訊問後，聲請羈押包括名為吳宗憲的貨主等2名疑犯，其餘8人交保。

蔡：須查驗訪團隨員的行李

蔡英文23日指示，除配合司法單位調查外，機關內部也應徹底調查本案，同時全面檢視相關流程，瞭解過往長年積習情形，與探討流弊成因，嚴格加以杜絕。她又指示，應徹底檢討禮遇規定是否有濫用情形，未來訪團隨員回台行李通關，除涉及國安機密事宜以外，都應賦予海關權責，比照一般旅客規定進行查驗，同時也要求在執行層面務必落實。

蔡英文表示，此次事件凸顯國安團隊在人員管理上有待改進，應透過此一機會，進行全面整飭，對於紀律嚴加要求，以提升團隊運作效能。

（綜合報道）