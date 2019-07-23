涉藉蔡英文外訪走私香煙　台國安局2官員遭羈押禁見

台灣總統蔡英文星期一（22日）結束外訪返台，但卻爆出有隨行國安局官員涉嫌走私多達196箱共9800條免税煙。 檢調當日約談涉案的2名國安局官員吳宗憲、張恆嘉，經漏夜複訊，台北地檢署今早（23日）聲押兩人，其餘8人交保。台北地院今晚裁定指出，2人涉犯貪污治罪條例等罪，本刑為5年以上重罪，有勾串共犯證人之虞，因此羈押禁見。

國安局官員吳宗憲（中）和張恆嘉遭爆利用蔡英文出訪勤務走私煙品，台北地院23日召開羈押庭後，裁定羈押禁見。（中央社）

據早前報道，調查局與海關組成聯合查緝小組，星期一中午在蔡英文專機落地前，發現有5輛接機貨車陸續裝載走私煙，並跟隨蔡車隊離開機坪。

台北地方法院裁定指出，吳宗憲及張恆嘉負責訂購香煙，香煙透過公務車載運而未經海關查驗，檢察官提出證據，審酌2人涉犯貪污治罪條例的以公用運輸工具裝載漏税物品罪、非主管或監督事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，所涉為本刑5年以上重罪，且涉案次數非屬單一、金額非低，未來量刑非輕。

據悉，交通部長林佳龍要求華航展開行政調查，他今天透露，初步掌握這是多年來的陋習，並重申絕不護短、究責無上限，證據和責任到哪，人事檢討就到哪裏。另外，有總統府人士透露，過去確有利用禮遇過關大量購買免税煙和商品的情況，且在蔡英文上任前就有，但詳細狀況還要做精確瞭解。

蔡英文：將嚴格檢討過往長年積習

蔡英文今天則在Facebook發文指出，對於國安局特勤人員大量購買免税煙的不當行為，「我們的檢討不會慢下腳步」，一定會檢討這個過往長年積習情形，完整反省原因，嚴格杜絕陋習。

此外，她明確要求國安團隊，要徹底檢討禮遇規定是否遭到濫用。未來總統出訪團的隨行人員回台行李通關，除非涉及國安機敏事宜，其餘皆應比照一般旅客規定進行查驗。

（中央社）