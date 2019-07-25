樹洞積水致病蚊孳生？韓國瑜親自爬樹查看　遭網民調侃：緣木求蚊

在台灣，高雄市長韓國瑜星期三（24日）視察登革熱疫情時，突然爬到樹上，表示上面有許多樹洞，可能成為防疫死角，並表示將以投藥或泡棉塞住的方式處理低處樹洞，防止積水導致病媒蚊孳生，一時間引發網民熱議。 有高雄民眾今天（25日）發現，當地有樹洞已被用於工程防水的填縫膠填補，直指此舉將對防疫、樹木、鳥類棲息等造成危害。

高雄市長韓國瑜因爬上樹觀察樹洞引發熱議。（高雄市新聞局）

網民指出，第一，填縫膠本來就有毒性，一般瓶身上都會有要求在通風處使用的警語。第二，填縫膠根本不能完全把樹洞填起來，反而堵住雨水與風流通的孔隙，不只積水可能性更高，甚至會導致真菌和黴菌的增生。即便真的完全填補，整棵樹都會被填縫膠包覆，就會因無法呼吸而死。

第三，公園樹洞是都市鳥類的重要棲地，如果真的為了防治登革熱，大搞「全民塞樹洞」運動，五色鳥、貓頭鷹、領角鴞等以樹洞為家的鳥類將全部滅絕。

對於網民的擔憂，高雄工務局養工處副處長王妙珍表示，填縫膠品質都符合相關檢驗標準，不會對樹木造成危害，而動物亦並非都棲息在樹洞中。目前僅將2至3米高的樹洞以填縫膠填補，至於高處則透過修剪，讓陽光透出將水自然蒸發。

另外，韓國瑜爬樹也成為網民熱衷調侃的話題：

（綜合報道）