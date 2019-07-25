台國安局官員走私香煙案　韓國瑜轟蔡英文「領導能力有問題」

台灣總統蔡英文近日結束外訪返台，卻爆出有隨行名為吳宗憲的國安局官員，走私高達645萬元新台幣（下同．約合162萬港元）的免税煙。 針對國安局的醜聞風暴，高雄市長韓國瑜25日火力全開，怒轟蔡英文「領導台灣能力有問題」，會影響到台灣未來的安全。

韓國瑜藉國安局醜聞怒轟蔡英文近兩分鐘。（聯合新聞網）

據早前報道，台灣國安局名為吳宗憲的官員透過負責執行蔡英文專機任務的華航高層，預訂高達9200條免税煙，並企圖透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境。國安局長彭勝竹就事件已向蔡英文請辭並獲同意。

台灣媒體今天（25日）詢問韓國瑜對於國安局走私香煙事件的看法，韓回答稱，他第一個擔憂是走私香煙9800條，是大家看得見的，「請問全國鄉親看不見的是甚麼？有沒有毒品？有沒有武器？有沒有其他危險的東西？不知道」。

韓國瑜又説，他第二個擔憂是，蔡英文治理國家的能力到底有沒有問題？「自己隨扈、負責安全的專機，大量走私香煙。你用的人，民進黨的派系在裏面爭得你死我活，大家都説民進黨派系鬥爭的很厲害，為甚麼要鬥爭？因為有龐大的利益。」

國安局官員吳宗憲（左）和另一人遭爆利用蔡英文出訪勤務走私煙品。（資料圖片）

韓國瑜再次點名批評蔡英文，「身為中華民國總統，治理國家用人用成這個樣子，這會給台灣帶來危機的，所以，從香煙走私事件可以看到蔡英文治理能力，從治理能力發現到治理出了問題，自然會影響台灣的未來和安全。」

韓國瑜希望蔡英文總統好好檢討，用人政策是否出了問題，包括最近撤換的國安局長、侍衞長，「請蔡英文記住，你沒有看見的危險有多少？沒有看見的違法有多少？沒有看見的危機有多少？」

韓國瑜強調，身為總統一定要有洞燭的能力、觀察的能力、還有分析事務的穿透能力，否則台灣真的帶來危險，「所以我強烈認為蔡英文領導中華民國的能力，絕對有問題」。

（聯合新聞網）