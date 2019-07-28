【2020大選】韓國瑜獲國民黨正式提名：歷經磨難理解庶民的渴求

國民黨今日（28日）上午舉行全代會。經黨代表起立鼓掌通過後，正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人。

韓國瑜獲國民黨正式提名參選。（國民黨Facebook）

韓國瑜發表演講時表示，「保衞中華民國戰役」才開始，將會是一場驚心動魄，攸關「中華民國存亡」、台灣下一代的生死大戰，外人以為他心中充滿歡喜，其實他帶著無比沉重心情，這是千斤萬擔，壓在肩頭上責任。

韓國瑜強調，全體人民要做出莊嚴選擇，要選擇「捍衞中華民國」還是「毀掉中華民國」，要選擇遵循憲法還是破壞憲法，要選擇奮發向前還是原地踏步，要選擇發展經濟還是綑綁民主，要選擇兩岸和平還是台海危機。他呼籲，明年大選，選的不是顏色，選的是方向。

他又指，自己的政治路走來並非平順，前半生過的跌跌撞撞，因此經過這麼多磨難，真正理解到基層需要，尤其是庶民的渴求。

郭台銘人在外地，未有出席國民黨全代會。（中央社）

郭台銘人在外地未有出席

大會主軸為「革新團結、重返執政」，歷任黨主席包含連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱都有出席，而黨內初選候選人周錫瑋、張亞中亦有參加。

值得一提的是，國民黨原想藉由全代會造勢展現全黨團結一致，但初選落敗的鴻海前董事長郭台銘人在外地決定不出席，不過，國民黨仍為郭台銘準備位置，就在周錫瑋的鄰座。