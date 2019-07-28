【2020大選】韓國瑜稱民進黨貪污腐敗愛權利　籲台僑「告洋狀」

國民黨今日（28日）上午舉行全代會。經黨代表起立鼓掌通過後，正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人。 韓國瑜在致詞時表示，2020大選是「驚心動魄的選舉大戰」，批評民進黨「貪污腐敗愛權利」，其執政下的台灣民主、經濟都在倒退；他又呼籲海外台僑「告洋狀」，向僑居地的政治領袖表示，台灣這幾年經濟敗壞、人民痛苦。

韓國瑜獲國民黨正式提名參選。（聯合網）

韓國瑜稱，「保衞中華民國的戰役正式開始」，這不是一場彬彬有禮的君子之爭，將是一驚心動魄、攸關存亡、台灣下一代生死的選舉大戰。他表示自己帶著無比沉重的心情、千斤萬擔壓在肩頭的責任，並強調「2020大選選的不是顏色，而是方向。」

韓國瑜批評過去3年在總統蔡英文領導下，愛與包容不見了，台灣民主、經濟都在倒退，前途和未來越來越黯淡。民進黨亦變成「貪污腐敗愛權利」。台灣要重整旗鼓、重新開機，台灣改變一刻都不能再等，台灣人民要拒絕又酸又辣又髒的政治，要又香又甜又快樂的生活。

自稱理解基層、庶民渴求 要讓台灣經濟再次驚艷

韓國瑜強調，自己的政治路走得不平順，跌跌撞撞，經過磨難，但他理解基層、庶民的渴求，他要為台灣爭取生存發展的機會，「30年前台灣經濟可以轟動全世界、30年後一定要讓台灣經濟讓世界再次驚艷。」

他又向海外台僑表示，正式發出「穿雲箭」，青天白日重新再現，盼每一位台僑一人一封信寫給僑居地總統首相、議員、州長，大聲告訴僑居地政治領袖，台灣這幾年經濟敗壞、人民痛苦，「保護中華民國，不分海內外，人人有責。僑胞一定要投入，用文字和口語，影響僑居地的政治菁英。」

韓國瑜又道，民進黨執政無能，到了選舉更特別邪惡、團結，已經整軍待發，國民黨2020一定要心手相連，把無能政府拉下來，迎向美好、歡樂、燦爛、復甦的未來。