【立法會衝擊．專訪】蔡英文人道處理赴台庇護　陳柏光：為時過早

港府修訂《逃犯條例》引發的巨大社會爭議持續，有示威者在遊行過程中和警方發生衝突，7月1日更衝入立法會，有機會受到檢控，但日前傳出部份示威者抵達台灣尋求庇護的消息，台灣總統蔡英文回應相關事件時指，會基於人道適當處理。 對此，台灣的中華民族致公黨（下稱台灣致公黨）主席陳柏光接受《香港01》記者訪問時指出，任何人在被法庭定罪之前都是自由的，現在就慌忙對這些人提供「人道處理」可能為時過早，認為蔡英文的説法反而有幫助為這些人定性的嫌疑。

消息指，7月1日晚衝擊立法會的示威者中，有數十人已陸續抵達台灣尋求庇護。（資料圖片／羅君豪攝）

在台灣，蔡英文政府對近來的香港紛爭頻繁發表意見，顯示出十分清晰的態度：反對修例、認同示威者的追求，並譴責港府、警方的做法和大陸的態度。

陳柏光説，蔡英文可以有她的立場，但「我以及我身後的我們有我們的立場」，這正是民主政治一貫的樣貌。如果談到使用暴力，洪門説是專家，怕是沒人敢反對，但人類社會進步了、發展了，開玩笑地説，金庸前輩也去世了，也沒法繼續為暴力美學背書了。他強調，該黨會用正確、正常的途徑和手段表達訴求和觀點，絕不會使用撕裂族羣的極端手段。

指「逃亡」説明「做了虧心事」

對於有消息指，部份衝擊香港立法會的人士赴台灣和美國尋求庇護，目前抵達台灣者已達數十人，他們獲得部份政黨和組織的協助，而蔡英文政府亦表態基於人道進行處理，陳柏光表示，一些人用逃亡、逃命來形容示威者到台灣，這些本身就是很負面的詞，如果示威者自己也覺得是在逃亡，反而説明他們「做了虧心事」。

他又指，任何人在被法庭定罪之前都是自由的，去哪裏、和甚麼人接觸都無所謂，但就質疑現在就慌忙對他們提供「人道處理」是否為時過早，認為蔡英文反而有幫助為這些人定性的嫌疑。