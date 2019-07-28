【2020大選】韓國瑜獲藍提名　綠營齊轟：勿讓今日香港成明日台灣

在台灣，國民黨今日（28日）上午舉行全代會，正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人。 對此，台灣總統蔡英文競選連任發言人阮昭雄説，國民黨推出不敢對香港反修例表態、還到中聯辦「為一國兩制背書」的韓國瑜參選，就是要毀滅中華民國；民進黨主席卓榮泰則問韓國瑜「當你走入中聯辦時心裏可曾想到中華民國？」

蔡英文競選連任發言人阮昭雄。（聯合新聞網）

阮：韓國瑜參選就是要毀滅中華民國

韓國瑜今天正式被提名為國民黨總統參選人，演説時批評民進黨執政，稱台灣要重整旗鼓、重新開機，又呼籲海外僑胞一起保衞中華民國。阮昭雄對此表示，國民黨講保衞中華民國更是荒謬，推出韓國瑜參選就是要毀滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由。

他説，香港人民為爭取最基本人權不得不走上街頭，卻遭受政府跟黑道的暴力對待；高雄市政在韓國瑜的領導下，市容變糟了、防疫變差了、過去不淹水的地方都淹了。「看看香港、看看高雄，千萬不要讓今日香港的民主淪喪、今日高雄的施政崩壞，成為台灣的明天。」

韓國瑜獲國民黨正式提名參選。（聯合報）

卓：韓將展開一場不正常的選舉

卓榮泰則説，韓國瑜公然説未來的選戰「不是一場彬彬有禮的君子之爭」，直接向全台人民及民進黨嗆聲，意謂著國民黨將傾全黨之力加上韓粉的激情，更變本加厲利用過去網絡水軍、造謠、派系分贓等一貫手法，展開一場不正常的選舉生死大戰，只為求一勝、無所不用其極地繼續「秀下限」、敗壞選風，降低台灣民主素質。

他表示，韓國瑜今年3月走入中聯辦，先不探究韓當場有沒有提及中華民國，「或許連自己是高雄市長都忘得一乾二淨吧？」又指韓國瑜只讓全世界都看見他朝拜天朝、聆聽派令，當時中華民國就差一點亡在他的無知與莽撞。

卓榮泰認為，韓國瑜將無所不用其極地繼續「秀下限」、敗壞選風，降低台灣民主素質。（資料圖片）

籲人民選出正常的總統

卓榮泰指出，香港的現狀，證實不是投降就有安全，面對極權的新霸權，人民一旦退縮將永無翻身之日，這就是韓國瑜始終支持的九二共識，「你對香港人民的冷漠，台灣人民一定用同樣的冷漠回應你。」

他説，未來無論韓國瑜及國民黨在選舉中要耍甚麼手段，不顧基本風度，就算韓國瑜不想進行一場君子之爭，敢搞壞民主選舉，民進黨都不會隨之起舞，仍然會努力維護選舉的格調，「繼續捍衞中華民國台灣的正常」，讓人民有正常的選擇，選出正常的總統。

（中央社）