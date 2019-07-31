【暫停赴台個人遊】三地網民反應各異　央視：台選舉兩岸民眾遭殃

中國大陸的文化和旅遊部在星期三（31日）發布公告，稱鑑於當前兩岸關係，自星期四（8月1日）起，暫停大陸47個城市的居民赴台灣個人遊（俗稱「自由行」），成為2011年陸客赴台自由行開放以來的首次。 事件在陸港台都引發廣泛迴響，大陸網民有人遺憾亦有人表示讚許，而央視下午亦在微博發表評論指，台灣選舉，兩岸民眾遭殃，此次暫停赴台個人遊或是有此憂慮，「以後去寶島『隨便浪』的便利沒有了」。

大陸居民赴台個人遊始於2011年。（資料圖片／視覺中國）

央視評論指出，2020逼近，台灣內部漸漸躁動起來，如此情況下，大陸居民赴台自由行風險加大，暫停赴台自由行試點或許有此憂慮。「感歎47城人，以後去寶島『隨便浪』的便利沒有了，哭……據説遊客量會少七八十萬，島內旅遊業者，你們還好嗎？」

事實上，大陸居民赴台個人遊始於2011年，台灣在國民黨執政下，經兩岸旅遊機構協商並經官方商議後實施，陸續開放5批共47個試點城市，包括北京、上海、廈門等。

上海湧現搶辦赴台簽注的人潮。（影片截圖）

多地湧現搶辦潮

暫停赴台個人遊的通知發出後，上海等地的公安出入境部門湧現搶辦潮，許多民眾搶在暫停前最後一日到公安機關辦理「個人旅遊簽注」。微博上亦有大陸網民指出，已經訂好機票、安排好行程，擔憂無法順利出行；但亦有人認為大陸此舉「幹得漂亮」，呼籲將團客也停掉，「等回歸再去」。

有大陸民眾搶在暫停前最後一天辦理赴台個人旅遊簽注。（微博截圖）

－「對台部門終於幹了一件人事」

－「見證歷史的時刻到了？」

－「下午看到消息馬上去趕了末班車」

－「國家不讓去就先不去，出了事別又找人救」

大陸暫停赴台個人遊，台灣出現不少「歡慶」聲音。

台網民稱「德政」 港網民號召組隊赴台

另一邊廂，在Facebook和PTT上，不少台灣網民聽到此消息後卻是一片「歡慶」，稱大陸此舉是「德政」「天大的好消息」。不過亦有不少聲音擔憂旅遊業下滑。

－「團客也不要來，拜託了」

－「沒差，反正我又不靠陸客吃飯」

－「拜託你們別來！讓我們環境旅遊水準可以恢復」

而在香港，甚至出現趁機赴台旅遊的號召：

－「傳開去。去台灣旅遊救民主。」

－「順手停埋香港就更加好」

－「可以去多啲台灣 正」

（綜合報道）