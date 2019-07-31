「三台會」廣西登場　聚焦台灣2020大選　凌友詩受邀出席演講

由大陸全國台灣研究會、中華全國台灣同胞聯誼會和中國社會科學院台灣研究所共同主辦的第28屆海峽兩岸關係學術研討會（三台會），昨日（30日）在廣西南寧召開。兩岸和港澳地區100多名專家學者出席會議。

「三台會」在廣西南寧舉行。（中新社）

據悉，本屆「三台會」共收錄近70篇論文，論文主題圍繞四條主線：一是中共總書記習近平在「告台灣同胞書」40週年紀念會上的講話，包括新時代推動和平統一、兩制台灣方案、民主協商等；二是當前台灣政局與2020選情，包括藍綠政治生態與選舉策略、第三勢力動向與中間選民特徵等；三是中美關係下的台灣問題，包括中美貿易戰對兩岸關係的影響、美台關係等；四是兩岸經濟文化交流合作與融合發展前景，包括兩岸共同市場、福建先行先試角色等。

在開幕式上，中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢致辭表示，當前台海形勢複雜嚴峻，民進黨當局始終拒不承認「九二共識」，縱容各種「台獨」活動，阻撓限制兩岸交流合作，升高兩岸對抗，勾結外部勢力破壞兩岸關係。

據中時電子報報道，黃志賢在會上稱，要高度警惕民進黨在文化教育領域的新一輪「去中國化」措施，重點研究民進黨當局的「修法台獨」、「釋憲台獨」等新型台獨分裂行徑，認清枱獨行徑的本質與危害，提出針對性的反制，才能不給台獨勢力有任何可乘之機。

他並就當前兩岸關係提出三點意見，包括堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂活動，促進兩岸融合發展與同胞心靈契合，以及積極展開民主協商與「兩制」台灣方案探索。

聯合新聞網消息稱，這也是香港兩岸智庫聯誼會第一次組團與會，聯誼會成員香港大學政治學系教授胡偉星、香港中觀研究所所長劉瀾昌、香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員淩友詩、中評智庫基金會執行長羅祥喜受邀出席。

另據新華社報道，凌友詩在會上作了主題演講，但未有報道其具體演講內容。

（綜合報道）