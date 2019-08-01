【暫停赴台個人遊】因應大陸禁令　台交通部斥資9億補助旅遊

因應大陸的赴台自由行禁令，台灣交通部今天（1日）至行政院會報告針對台灣旅客的擴大秋冬旅遊獎勵計劃，預計補助期限為9至12月，透過4種方案，預估帶動768萬人次出遊、直接及間接觀光效益約256億元（新台幣．下同）。

大陸文旅部星期三（7月31日）發公告，自8月1日起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請。對此，台灣交通部長林佳龍31日在Facebook發文指，今年第4季將投入36億元（約港幣9億元）預算，補助本地的旅行團及自由行旅客，亦將針對觀光旅遊業推出入園優惠。

交通部今天報告指出，此次補助時間不分平假日，自由行每房補助1000元，每人優惠1次，且補助不分年齡，12歲以下兒童也受惠。

本地旅客享住宿補助

根據交通部觀光局規劃，方案一為團體旅遊優惠，台灣民眾參加旅行社團體小鎮本島旅遊，每人每日獎助500元，每團3萬元，每團10人以上，每間旅行社上限20團。於本島、離島（金門、馬祖或澎湖）、長日數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠或休閒農場、60歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，還可加碼補助至每團5萬元。

方案二則是自由行旅客住宿優惠，星期日至五每房獎助1000元，每人優惠一次；到離島不分平假日每房額外獎助1000元，每人多優惠1次。

方案三是觀光遊樂業入園優惠，不分平假日由觀光局補助350元，自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園1次。方案四是獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動。

（綜合報道）