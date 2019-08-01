【台灣民眾黨】蔣渭水後代批柯「攀親帶故」　基金會籲尊重歷史

台灣2020總統大選逼近，台北市長柯文哲今日（8月1日）證實將籌組台灣民眾黨，進軍立法院，並表示最遲9月上旬會決定是否參加大選。 據悉，台灣民眾黨其實是台灣民主先驅蔣渭水曾經成立的第一個台灣人政黨。外界普遍認為，一直景仰蔣的柯文哲選擇「撞名」，是為了致敬蔣渭水。 惟蔣渭水文化基金會今天聲明指出，黨名易造成混淆，盼柯文哲斟酌，以示對歷史與蔣渭水的尊重。此外，蔣家後人近日也透過社交平台，對柯文哲表達不滿。

柯文哲一直都很尊敬蔣渭水，外界普遍認為，他將新政黨命名為台灣民眾黨，有效法、追隨蔣渭水「改變台灣政治社會文化」的象徵意義。（資料圖片/聯合新聞網）

柯文哲表示，他當初參選台北市長是為改變政治文化，這次組黨是理念的結合，取名「台灣民眾黨」是以台灣為民、以民眾為本，「台灣就是我們，我們就是民眾」，讓台灣在藍綠外有另一種選擇機會。

蔣渭水後代不滿柯「往臉上貼金」

不過，蔣渭水的孫姪女蔣理容，也是蔣渭水文化基金會的副執行長就在Facebook發文稱，在民主時代，每個人都有組黨的自由，但她認為，柯文哲組黨目的就是為了選總統，只是把同樣是醫師的「蔣渭水」當做外衣。

「對照『蔣渭水精神』，他有哪裏像？」蔣理容説，如果選民可以依自己的常識、知識、智慧判斷，會認為「這人是往自己臉上貼金？暴露了他和蔣渭水天差地遠。」

蔣渭水的孫姪女蔣理容認為，柯文哲組黨目的就是為了選總統。（Facebook）

蔣渭水外曾孫女鍾法藍則表示，蔣渭水若在世，絕對不會講「兩岸一家親」鬼話，「不要再來吃我阿祖豆腐了」「少來攀親帶故」。

蔣渭水基金會：同名易造成混淆

此外，蔣渭水孫子、蔣渭水基金會執行長蔣朝根，今日以基金會名義發出聲明指出，民眾黨的三大綱領為「政治的自由、經濟的解放、社會的平等」，認同蔣渭水精神與理念者，基金會予以尊重，只是須真正具備蔣渭水無私的社會運動家精神，以及真能貫徹其理念的決心與行動，而不是僅僅作為提升形象的標竿。

基金會的聲明還説，柯文哲欲籌組「台灣民眾黨」，黨名與1927年台灣歷史上第一個政黨專有名詞相同，易造成混淆，請他再加斟酌，以示對歷史及對渭水先生尊重。

柯文哲強調，自己並非利用蔣渭水的名號。（中央社）

對此，柯文哲當天回應稱，台灣民眾黨不是蔣渭水一個人所專有，歷史是由眾人去貢獻，台灣民眾黨有他的歷史意義，但是也有新時代意義。他表示，自己並非利用蔣渭水的名號，而是想要完成蔣渭水當年未完成的目標。

（綜合報道）