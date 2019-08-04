美女主播何庭歡出任韓競選團隊發言人　曾跪地採訪柯文哲一度爆紅

綜合台媒報道，國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜的競選團隊逐漸成形，今天（4日）證實競選團隊發言人之一，由台視美女主播何庭歡出任。

台視美女主播何庭歡出任韓競選團隊發言人。（何庭歡臉書）

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韓國瑜全國競選總部設在高雄，另外在北、中、東各設一個分區競選總部，北、中、南各有一個執行總幹事，前立委林國正出任南部總部執行總幹事，立委許淑華、前立委孫大千負責北部總部，中部總部尚在邀請重要人士擔任。至於韓總部與黨中央的聯繫窗口，將由國民黨中常委姚江臨擔綱。

競選團隊表示，未來會設立發言人群，並證實台視主播何庭歡加入團隊成為發言人。何庭歡今天表示，已辭去台視工作，明起上任。她指出，未來將負責競選事務和國政說明領域，和北部競選總部的媒體聯繫事務工作，任務相當繁重。

韓國瑜團隊希望藉由她的清新特質，以及目前團隊給人的氛圍比較剛硬，認為她可以帶給團隊一些清新感以及女性的温柔特質。

據了解何庭歡台灣師範大學社會教育系畢業，今年30歲，她過去主跑黨政新聞，不僅外型、口才出眾，更因敬業「跪地」採訪台北市長柯文哲一舉爆紅。此外她與國民黨諸多高層關係良好，2018年4月何庭歡與風傳媒記者羅暐智舉行婚宴，馬英九、王金平、吳敦義、朱立倫等都是座上賓。