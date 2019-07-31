【2020台灣大選】韓國瑜競選總部設在高雄　台政治史上首例

在台灣，據中央社報道，國民黨總統參選人韓國瑜昨日（30日）證實，張善政將出任國政顧問團團長，同時説明未來競選總部會設在高雄。 國民黨高雄市黨部副主委楊敏郎稱，韓國瑜的競選總部將設在國民黨高雄市黨部，韓國瑜也是台灣政治史上第一個將總統選舉總部放在高雄的候選人。

根據台媒報道，韓國瑜證實其競選總部會設在高雄。（聯合新聞網）

對於外界關切國政團隊籌組方向，韓國瑜當日透過幕僚表達4點説明，包括國政顧問團由張善政院長擔任團長；競選總部將會設在高雄；兩岸政策將會在匯集各方的意見和看法之後，再向外界做一次清楚的闡述；副總統人選的具體的人選仍在審慎思考及評估中。

就韓國瑜的競選總部設在高雄一事，楊敏郎説，與其學對手花幾千萬台幣去搭建一個豪華總部，這對韓國瑜來説是不可能的事情，不如回過頭選在「起家厝」——國民黨高雄市黨部，當成選舉的總部。這其實很符合韓國瑜一貫的競選風格，是「庶民」的形象。

國民黨高雄市黨部。（聯合新聞網）

韓國瑜此前接受質詢時就曾表示，若2020年有個候選人以高雄為重心，競選總部設在高雄、未來當選就職典禮在高雄、上班在高雄，「南台灣人當然覺得不一樣，這是南北均衡最好的機會！」後來，韓國瑜又再度強調，若真的被國民黨提名參選，他會將競選總部放在高雄，以南台灣為出發點，這是他和大家不一樣之處。

（綜合報道）