【台灣民眾黨】黨綱黨章還沒想好　柯文哲：組黨是吃便當時說的話

在台灣，台北市長柯文哲籌組新政黨「台灣民眾黨」的消息持續引起關注。柯文哲週六（2日）到苗栗縣幼安教養院參訪，他其後接受傳媒採訪時表示，組黨其實是在中午在吃便當時說的話，坦言現在連黨綱、黨章都還沒有想好。 至於黨名激起外界反彈，柯文哲則說，「只要是不違法的，沒有什麼理由去故意阻擋人家。」

柯文哲一直都很尊敬蔣渭水，外界普遍認為，他將新政黨命名為台灣民眾黨，有效法、追隨蔣渭水「改變台灣政治社會文化」的象徵意義。（資料圖片/聯合新聞網）

柯文哲宣布籌組的「台灣民眾黨」，沿用了台灣民主運動先驅蔣渭水籌創的黨派名稱，消息一出讓外界議論紛紛，更引發蔣渭水後代的不滿。而內政部次長陳宗彥說，近日收到蔣渭水基金會等團體的抗議，也認為由於台灣民眾黨在歷史上有一定的地位和意義，而內政部對此案會審慎認定。

當日有傳媒向柯提問，若「台灣民眾黨」黨名遭內政部駁回申請，他會否更改黨名。柯文哲回應稱，30年前民進黨組黨時，國民黨也是百般阻礙，現在台灣經過30多年民主的努力，不應當有阻擋、杯葛等手段出現，這不是一個民主國家該有的現象。他認為，「只要是不違法的，沒有什麼理由去故意阻擋人家。」

柯文哲還說，組黨其實是在中午在吃便當時說的話，問蔡壁如說要不要去登記一下。「我後來發現，很多歷史都是偶然，這很有趣」。

現在網絡上有許多人問怎麼入黨，柯文哲則表示，「我連黨綱、黨章都還沒有想好，如果有人說要收身分證，千萬不要上當，我們到時候要弄還是用網絡去登記，但我們連網站都還沒做好。」

（聯合新聞網）