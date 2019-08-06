【2020大選】柯文哲重申「本來就不是很想選」：民進黨當他假想敵

台北市長柯文哲今日（6日）上午接受傳媒訪問時重申，「本來就不是很想選」2020總統大選上，但民進黨從2017年世大運後就把他當假想敵，才搞成如今的局面。

柯文哲本月1日宣布籌組政黨，今日（6日）中午12點舉行創黨大會，正式宣布「台灣民眾黨」成立。（中央社）

柯文哲被問及是否參選時表示，如今的局面是民進黨製造出來，「我從來沒說我要選」、「我從頭到尾都不是很想選」，但2017年世大運結束後，民進黨卻把他作為假想敵，「打到最後國家亂掉」。

柯文哲說，若能將台灣整體利益與未來長期發展，以及人民最大福祉最最重要考量，很多事情可以避免，「台灣不應當走到今天這地步」。他又指，指國民黨、民進黨總統候選人底定後，知識分子與產業界都焦慮得一塌糊塗。

「北京政府處理香港問題時要冷靜一點」

對於香港「反送中」遊行，他認為，北京政府處理香港問題時要冷靜一點，而台灣30年來的民主改革，社會成本最低，雖然內部吵吵鬧鬧，但民主自由還是台灣最核心價值。

就大陸取消陸客自由行一事上，柯文哲認為是「沒有自信」、「怕大陸老百姓到台灣來，看到台灣民主自由會動搖」，重申經濟發展跟政治發展不可能存在太大落差，台灣的經驗還是給大陸一個很重要參考。

值得一提的是，柯文哲本月1日宣布籌組政黨，今日（6日）中午12點舉行創黨大會，正式宣布「台灣民眾黨」成立。