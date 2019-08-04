【台灣民眾黨】柯文哲：6日非正式組黨大會　不邀政治人物拒捐款

據聯合新聞報道，台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，將在8月6日舉辦創黨大會。柯文哲今天（4日）在fb發文表示，8月6日，只是成立政黨的第一個步驟，這不是正式的「組黨大會」，而是法定程序所需，所以不會寄發邀請函，不邀請政治人物，也謝絕捐款。 柯文哲表示，在順利成立後，會盡速將網站建置完成，用E化的方式，讓每一位公民都能參與改變政治文化的行列。

柯文哲在fb表示，8月6日不會寄發邀請函，不邀請政治人物，也謝絕捐款。（柯文哲fb截圖）

柯文哲在文中指出，當今的台灣，除了藍綠，除了統獨，除了發大財與芒果乾，要有其他選項。

柯文哲說，國家之力量在於國民全體，在於制度健全，在於文化高尚。清廉、勤政本來只是政府的基本條件，現在在台灣卻變成難得之事。所以，必須先處理最基本的「國家治理」問題，也就是要有廉能政府，才能在世界上凸顯台灣的價值。

柯文哲強調，台灣的整體利益、人民的最大福祉，才是政策最重要的考慮因素。很可惜，現在的情況，是派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益，現有的小黨，又受限於意識形態，而變成主流政黨的側翼。

柯文哲表示，台灣在藍綠之外，應該有其他選擇，讓改變台灣政治文化的力量，可以在國會，在全台各地發揚光大。最終的目標，不是消滅藍綠，而是大家可以在這個社會共存共榮，都有機會實踐各自的理想。

柯文哲說，組黨，就是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生。台灣民眾黨，以台灣為名，以民眾為本。我們相信「眾人的智慧，超越個人的智慧」，所以要集合眾人的力量來改造台灣。同時，我們也會確保每個為我們在國會、在全台各地打拼的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。

柯文哲（右）4日到板橋天德宮參拜。（中央社）

柯文哲今天（4日）到板橋天德宮參拜，被問到郭台銘是否會提供金錢援助，柯笑說，他們終於摸索出一種不用花很多錢的選舉方式，如何改善台灣政治文化，就是讓不花錢的選舉，在台灣能慢慢建立，「每一次總統大選都要花幾十億的打法，台灣政治不會變好。」

據台媒報道，柯文哲成立政黨，柯陣營頻頻放話與郭台銘、王金平合作。親王人士表示，未來應該會與柯談合作，但是以什麼樣的形式合作，還不知道。郭陣營說，郭台銘目前沒有參選計劃，那都是柯營自己的說法。郭台銘發言人劉宥彤並表示，會有郭韓會，但需要恰當時機、方式跟對談過程。

（聯合新聞）