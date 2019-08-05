【台灣民眾黨】聯合報：柯文哲「第三勢力」要翻越三座大山

台灣2020大選逼近，台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，引發關注。 台媒《聯合報》今日（5日）發表評論文章，指柯文哲意欲在藍綠之外，找出台灣政治的第三勢力，但眼前柯文哲得先翻過三座大山，第三勢力才可能成形。

文章指，第一座大山是立委選舉制度，目前是單一選區兩票制，單一選區對大黨極度有利，強者越強，弱者越弱。2005年修憲後的幾次選舉，小黨的立委席次被壓縮，就是明證。雖然也有政黨票，但影響有限，加上所有席次僅113席，小黨更難突圍。總統選舉採用非絕對多數的一輪投票制，讓政黨的合縱連橫空間變小，小黨或無黨籍候選人，可能反成棄保對象，亦不利第三勢力出頭。

柯文哲一直都很尊敬蔣渭水，外界普遍認為，他將新政黨命名為台灣民眾黨，有效法、追隨蔣渭水「改變台灣政治社會文化」的象徵意義。（資料圖片/聯合新聞網）

文章續指，第二座大山是政黨路線，能否真的做到超越藍綠。儘管有不少嘗試第三勢力的努力，如最早的新黨，後來的台聯、親民黨，以及近來的時代力量等，但這些第三勢力的路線，仍不脱傳統的統獨、藍綠範疇，最後只能變成大藍小藍，大綠小綠。當大藍大綠強，小藍小綠就被弱化，甚至泡沫化。所謂的第三勢力，若無法在路線上和傳統藍綠明顯區隔，就算一時取得政治版圖，也很難持久。

文章指，第三座大山是能否吸納大量的政治精英。大藍國民黨、大綠民進黨在政治精英的質與量上，都有絕對優勢，若要籌組第三勢力抗衡，第一條路是招降納叛，吸納枱面上的政治人物加入，當年宋楚瑜的親民黨就是如此。第二條路是在傳統政治領域外找人，當年的新黨就是如此。兩者各有利弊，前者換湯不換藥，只能算是選邊站。後者新人未受政治考驗，容易出錯。更關鍵的問題是，有實力的枱面上政治人物，又或者有從政潛力的素人，有何動機加入新成立的政黨。

一時尚難和藍綠抗衡

對柯文哲而言，最好的情況是郭台銘、王金平等加入台灣民眾黨。但即便如此，仍不能保證第三勢力能站穩腳步。過去台聯有李登輝加持，親民黨有宋楚瑜掛帥，都吸引不少枱面上，甚至是重量級政治人物加入，不過幾年之間，還是泡沫化。第三勢力，談何容易。

文章分析稱，以現有政黨情勢而言，柯文哲的台灣民眾黨，要成為和藍綠抗衡，甚至取而代之的政治力量，一時尚難以成為氣候。但找到扮演關鍵少數角色的路線，應該是較為務實的思考。

（《聯合報》）