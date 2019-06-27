沈一鳴接任台軍參謀總長　國防部四巨頭陸海空比例變2:0:2

台軍參謀總長李喜明將於7月屆齡退伍，台灣國防部今天（27日）發布最新高階將領異動，參謀總長職缺由國防部軍政副部長沈一鳴上將調任，軍政副部長由空軍司令張哲平上將調任，空軍司令則由空軍司令部副司令熊厚基中將調任，同時晉任空軍二級上將，7月1日生效。

聯合新聞網報道稱，如此一來，國防部的四巨頭（部長、參謀總長、軍政副部長、軍備副部長），新陣容中的陸海空三軍比例，變成「2:0:2」。

據悉，台灣國防部長嚴德發是陸軍上將退伍，沈一鳴與張哲平都是空軍二級上將；軍備副部長張冠群是中科院出身的陸軍二級上將。至於上任已經三年一個月的海軍司令黃曙光上將，雖然深獲高層信任，但這波並未異動，繼續留在現職，應該是由於目前他負責的潛艦國造案事關重大，暫時無法換人接手所致。

國防部發布最新高階將領異動，新任參謀總長由國防部副部長沈一鳴接任，國防部上將軍政副部長由空軍司令部司令張哲平上將調任；空軍司令部上將司令由空軍司令部副司令熊厚基中將調任，同時晉任空軍二級上將。（台灣國防部供圖）

報道稱，沈一鳴是空軍官校68年班畢業，張哲平是空軍官校71年班畢業，兩人均曾擔任新竹的第二（499）聯隊長。熊厚基是72年班，曾任台南的第一（443）聯隊長、空軍作戰指揮部參謀長、國防部政務辦公室主任、空軍作戰指揮部指揮官等職。此外，年輕時的熊厚基，曾是台軍第一位駕駛F-16戰機試射魚叉飛彈的飛官。

（中央社、聯合新聞網）