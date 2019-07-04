【逃犯條例】網民發起聯署　冀金馬獎褫奪38年前譚詠麟影帝資格

近月鬧得滿城風雨的「《逃犯條例》修訂」，黃藍兩邊一直勢成水火，而在6月30日出席撐警大遊行的藝人，包括梁家輝、譚詠麟、鍾鎮濤等，更被一眾網民直指離棄港人，有網民更在7.1遊行集會上，將珍藏多年的譚詠麟唱片撕毀，及丟在草地上任人踩踏。 來到今天，網民怒氣仍未消，更有人在全球聯署請願網站Change.org發起「 禠奪譚詠麟第18屆金馬獎最獎男主角獎項」，短短3小時已獲500人支持。

網民發起褫奪譚詠麟金馬獎影帝資格的聯署聲明。（網站截圖）

Change.org創立於2007年，是一個跨國的社會公益請願網站，目前擁有橫跨196個國家、超過4千萬的使用者。早前民陣亦利用change.org，發起反逃犯條例修訂聯署，直至6月8日凌晨12時獲逾3.6萬人聯署。今次就有網民發起「 禠奪譚詠麟第18屆金馬獎最獎男主角獎項」。

譚詠麟於1981年憑《假如我是真的》奪得第18屆金馬獎最佳男主角，上到台時，普通話一般的Alan說了句︰「驚魂未定」。（影片截圖）

聯署發起者：譚詠麟已淪為共產政權棋子

而根據今次發起聯署的內容，要求金馬獎委員會禠奪他金馬獎男主角的資格，發起者指出︰「譚詠麟先生因主演反共電影《假如我是真的》而獲得第18屆金馬獎影帝，亦曾高調支持1989年的北京學運，現今卻淪為共產政權棋子，成為煽動警民仇恨之工具，其人格已不配為金馬影帝，亦不容沾污此華語暨華人電影創作的最高榮譽。希望金馬獎執委能禠奪其最佳男主角獎項，避免讓華語電影殿堂蒙羞。」

《假》主角因冒認高幹子弟 被識破後遭逼害於獄中自盡

令發起人憤怒的是因為電影《假如我是真的》的內容，是講他被共產黨逼害。故事講一位上山下鄉的青年李小璋（譚詠麟 飾）回鄉探望未婚先孕的女友（胡冠珍飾），並希望和她儘快完婚，但因為未能回城而被其女友的父親阻止。一次機緣巧合，小璋趁機冒充北京來的高幹子弟看話劇《欽差大臣》，被話劇團團長認定是中國人民解放軍總參謀部副總李達的兒子，受到上海市文化局局長、上海市副市長、中共上海市委書記夫人等眾人巴結。為了能夠回城，李小璋決定詐騙高幹；最後被識破，被捕入獄。李小璋的女友得知後感到結婚無望，於是投江自盡，李最終也在獄中割腕自盡，臨死時更在獄中牆上寫著「假如我是真的」。