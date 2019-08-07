台南陸軍營區凌晨驚傳槍響　23歲士兵站哨期間連開3槍自盡

綜合台媒報道，台灣陸軍第八軍團步兵203旅一名23歲李姓士兵周三（7日）淩晨2時左右，在台南大內營區輪值哨兵時，持步槍朝頭部自開3槍爆頭死亡，由於未留任何遺書，死因待查。

據聯合新聞網報道，陸軍第八軍團表示，李姓士兵當時在大門口站哨，由於事發突然，加上夜色昏暗，距離10米遠的另一個崗哨同袍發現時，想制止已來不及。

軍方表示，案發後，單位立即封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理。軍團對此案十分哀痛與不捨，後續除全力配合檢警調查，釐清案情，亦將協助家屬治喪。另外，軍團還會加強官兵生命教育與心理諮商輔導，避免憾事再生。

陸軍第八軍團步兵203旅一名李姓士兵7日凌晨2時許，在台南大內營區輪值哨兵時舉槍自盡。（中央社）

據悉，自戕的李姓志願役一兵家中共3兄弟，他排行老二。八軍團發言人武立文少將表示，李在單位表現正常，最近亦無任何異常跡象，發生此事，軍方非常遺憾不捨，至於為何想不開，尚待檢察官相驗調查。

軍方心輔部門人員指出，早年因軍方許多單位與外界有一定隔離且官兵反映管道有限，軍中經常發生不當管教，有些遭欺壓的士官兵，會趁行執行衛哨勤務或演習 時取得子彈趁機開槍或輕生，近年因投訴管道暢通，不當管教已很少發生，反而是士官兵因債務或感情問題較易尋短。

而203旅是一般俗稱的「新訓旅」，主要任務並非作戰而是常備兵役軍事訓練（新兵訓練）、教育召集與勤務召集與高中職學生實彈射擊體驗等，部分單位基層士官士兵工作壓力大，不過近來很少傳出重大軍紀事件與意外。

（綜合報道）