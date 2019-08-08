吳敦義批綠營搞「紅色恐怖」稱中共逐漸開明　民進黨斥睜眼說瞎話

國民黨主席吳敦義周三（7日）在中常會譴責民進黨污衊台灣宗教系統遭中國大陸滲透、搞「紅色恐怖」。吳敦義說，共產黨已逐漸開明，但民進黨卻學過去的共產黨，可惡至極，如果宗教團體要抗爭，國民黨將共襄盛舉。 對此，民進黨發言人周江傑今天（8日）反駁指，吳敦義竟睜眼說瞎話，閉著眼是無法看清真正的事實，「請睜開雙眼，與台灣人民站在正確的一邊，抵抗中共的紅色滲透。」

國民黨主席吳敦義7日譴責民進黨在宗教界搞「紅色恐怖」。圖為台灣總統蔡英文接見在台灣服務奉獻的天主教資深外籍神職人員。（總統府）

民進黨副秘書長林飛帆日前指控中國大陸以各種方式對台灣「紅色滲透」，包含宗教系統，又指去年「九合一」選舉支持反同婚陣營的各宗教團體亦與大陸官方有關。

除了吳敦義批評上述指控是「紅色恐怖」，國民黨中常委曾文培等19名中常委7日在中常會提案，批評林飛帆說法企圖引導不配合民進黨主張者，都指控為中共代理人，全台宗教界強烈反彈，已有宗教團體要求民進黨和總統蔡英文道歉。

對此，民進黨發言人周江傑說，當全世界民主國家都在積極防範中共的紅色滲透，吳敦義卻與世界民主陣營背道而馳，說共產黨已逐漸開明，「不知道你是真的看不到，還是假裝看不到」，又指中共在境內不斷打壓宗教自由，對外在民主國家，利用民主進行反民主，以各種手段進行滲透並分化社會。

周江傑指出，中共的紅色滲透不只針對台灣，連澳洲都深受其害，因此立法來防止滲透，「依照吳敦義的標準，難道澳洲也搞紅色恐怖嗎？」另外，根據瑞典哥特堡大學（Gothenburg University）研究計劃指出台灣受嚴重境外假訊息攻擊，「難道他們也搞紅色恐怖嗎？」他呼籲國民黨及吳敦義「想刮別人鬍子前，不妨花點時間先進行網絡搜尋，不要再用片段不完整的資訊來指控他人」。

（綜合報道）