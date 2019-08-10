【兩岸角力】「一中」表態掀抵制大戰　台13間飲品店捲入政治風波

綜合台媒報道，繼一芳水果茶之後，台灣手搖飲品店集體陷入政治風波。有台灣網民翻查出10餘家飲品店，曾刊文支持「一中」，揚言要抵制。而在這之前，有大陸網民也於微博整理了「台灣奶茶店」黑名單，多間店鋪被點名批評支持「港獨」與「台獨」。 就飲品店在兩岸都掀起「抵制大戰」，台灣總統蔡英文周六（10日）表示，事情最重要根源在大陸當局。她認為，大陸政治介入商業、經貿「害人害己」，呼籲大陸及時收手。

一芳水果茶香港加盟店被指控聲援「三罷」（罷工、罷市、罷課）後，5日於微博發表聲明，表示維護「一國兩制」，反對香港暴力罷工，引發爭議。（網上圖片）

對於香港反對修訂《逃犯條例》而引發的連串示威遊行事件，日前一芳水果茶發表支持「一國兩制」的言論引發熱議。據聯合新聞網報道，近日包含COCO都可、50嵐等手搖飲品牌也相繼表態，發表「源自中國台灣」等力撐「一中」的言論。

報道稱，有網民在台灣討論區PTT的Gossiping板上回應一篇情報「集體自爆的台灣之光飲料店清單」，分享Facebook某粉絲專頁貼出的名單，並說內容稍晚會轉移至「台灣也有一個騰訊」粉絲專頁。其中貼出各家表態的手搖飲品店：

【一芳】（一國兩制，老闆背景）堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工。

【COCO都可】堅決服從與支持（中國）國家法規政策，其中當然包括香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分。

【貢茶】（一國兩制，韓國企業）堅決支持一國兩制，香港是中國不可分割的一部分。

【大苑子】聲稱大苑子源自中國台灣，以新鮮果茶聞名海內外、2015年在內地成立第一家店—上海日月光店。

【85度C】堅定支持「九二共識」立場；稟持「兩岸一家親」信念，為海峽兩岸的消費者，提供優質的產品及服務。

【鹿角巷】發表「中國台灣，中國香港」，後刪除該篇微博。

【日出茶太】自稱中國的茶飲品牌，用詞較模糊。

【鮮芋仙】發表「鮮芋仙力求成為中國人驕傲的連鎖品牌」。

【老虎堂】發表「老虎堂是一個發源於中國台灣的國際珍珠奶茶品牌」。

【迷客夏】（中國名稱原為菓然式，後與迷客夏該名稱之廠商合併，原網址內容已去除中國台灣一詞，換成使用台灣地區，但官方微信公眾號仍稱中國台灣）發表「中國台灣、中國香港」。

【珍煮丹】（中國官網稱中國台灣）發表「起源於中國台灣的珍煮丹茶飲」。

【五十嵐】（中國名KOI）微博稱中國台灣。

【丸作食茶】（中國名水玉丸作）官網稱中國台灣。

而據中央社報道，查證現有紀錄，目前僅4家飲品店於近期明確表態，上述其餘指控尚有疑點待進一步確認。

茶飲店「CoCo都可」香港灣仔分店日前因在收據列印「香港人加油」字眼，被部分大陸網民指支持港獨。（資料圖片）

實際上，各飲品店的政治表態在台灣引起反彈，與近日有大陸網民整理的「台灣奶茶店」黑名單有關。CoCo都可、貢茶、鮮芋仙、珍煮丹等飲品店日前在微博上被舉報支持「台獨、港獨」，大批大陸網民隨即紛紛留言聲稱要抵制：「好嘛，越早暴露越好，比如今天我本來還準備去買一杯的，現在可以省下來了」、「是時候大陸出馬了，不給點顏色看，他們不知死活」、「我超喜歡一點點，但是國家面前無奶茶 」、「再也不喝這幾家奶茶了，祖國面前無奶茶」。

此後，「台灣貢茶」9日凌晨在微博發文稱「堅決支持一國兩制，香港是中國不可分割的一部分」；「MeetFresh鮮芋仙」9日傍晚也發文稱「根植於台灣地區，茁壯於大陸地區，全球近800家門店，MeetFresh鮮芋仙力求成為中國人驕傲的連鎖品牌」。「都可coco奶茶總部」９日也在微博發文稱：「香港是中華人民共和國不可分割的一部分，沒有任何模糊空間。」

（綜合報道）