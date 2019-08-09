收據印「香港人加油」被指港獨　茶飲店CoCo：香港是中國一部分

茶飲店「CoCo都可」灣仔分店日前因在收據列印「香港人加油」字眼，被部分內地網民指支持港獨，更有內地網民揚言抵制。今天（9日）CoCo在微博聲明稱，堅決服從支持國家法律政策，香港是中國不可分割的一部分。

網傳CoCo收據。（網絡圖片）

日前有網民發現，「CoCo都可」灣仔分店曾在6月16日遊行當天，在收據印上「香港人加油」5個字，隨即將這張收據拍照，8月6日上傳到內地各大社群平台。不少網民聞訊後到CoCo微博留言洗版，要求解釋「香港人加油」到底是什麼意思。

接著又有網民發現，CoCo疑似在官網地圖中，將「中國」和「台灣」並列，不符合網民對「台灣是中國一部分」的認知。

今天下午，新浪微博帳號「都可coco奶茶總部」發聲明指出，網傳小票（收據）是員工私自修改訊息，將暫停該門市營業。CoCo表示，「香港是中華人民共和國不可分割的一部分，沒有任何模糊空間」。

「都可coco奶茶總部」聲明。（微博）

聲明又說，部分網路用戶所引用的CoCo地圖圖像，並非源自CoCo官方網站，而是涉嫌侵權的虛假網站。對此，CoCo已經向相關單位舉報，希望廣大公眾明辨是非，勿輕信不實報道與宣傳。

這則聲明截至發稿收到約四萬五千個讚（Like）。

不過，並不是所有網民都「收貨」，有網民質疑其僅僅在大陸網絡發文而沒有在「外網發文澄清」，「CoCo外網發聲明嗎？」也有人稱「反正我不得喝了。」不過，亦有網民認為要求茶飲店做出此種聲明十分無稽「怎麼會有人覺得少喝杯奶茶就可以表明啥政治立場做出啥貢獻？」還有網民呼籲「理智愛國」。

據了解，CoCo目前在香港有九間分店。