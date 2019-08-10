【暫停赴台個人遊】台交通部：研議「開放陸客從第三方入境免簽」

大陸從8月1日起全面停止陸客赴台個人遊（台稱「自由行」），9月起可能再縮減陸客團赴台配額。台灣交通部長林佳龍日前提出因應之道，他說，台灣將研議「開放陸客從第三方入境免簽」。

大陸從8月1日起全面停止陸客赴台自由行。（資料圖片）

台灣交通部人士表示，林佳龍是在本週一（7日）會議中提出此構想，稱「對岸禁止人民赴台，我方不能束手無策，也要有所動作，讓想赴台灣的旅客，可以透過第三方轉赴台灣，這種做法有任何的不方便，是對岸政府造成的，不是我們。」

台交通部說，未來陸客可以經過哪些第三方抵台，而中轉赴台沒有入台證，是否持中國大陸護照即可，以及護照是否要加改入出境審核章等等細節，仍要進一步討論，預定本週就會於台行政院開會研商。

據指出，陳水扁時代開放陸客持有其他國家居留證，以及中轉第三地都可赴台，是基於「國安因素」，不敢全面開放陸客旅遊時的「權宜作法」，但現在是台灣全面開放、而陸方卻限制大陸居民赴台，兩者形式與背景都不同，陸客會否真的想赴台灣旅遊而花錢、花時間繞道他國，還有待觀察。

據了解，當年陸客從第三國赴台，再從這些國家回到大陸，護照上都會有註記，陳水扁政府時代也會蓋章，未來若採用第三方入境免簽，台灣是否蓋章註記有待討論。至於陸方是否接受陸客透過第三方入台，台灣交通部表示，就要看陸方是否再出招，「但台灣總是不能束手無策，完全沒有作為吧」。

（聯合新聞網）