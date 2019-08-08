【暫停赴台個人遊】山東航空取消花蓮、台中兩航線包機

大陸文旅部在7月31日發出公告，表示自8月1日起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請，亦即暫停批出《往來台灣通行證》上的「個人旅遊簽注」。 如今，此舉對兩岸航班產生了影響。今年7月4日山東航空才開航每週各一班的花蓮—濟南、台中—青島包機航線，今（8）日通知旅客和地方地政府，於8月24日起停飛。

台灣交通部民航局官員表示，山東航空有對外公告，暫停兩條航線包機，而這兩條包機原本就是申請到10月底，其他兩岸航線目前都沒有變動，後續會否有航班取消，要由航空公司自行視市場狀況機動調整。

不過，10月底開始就進入冬季班表，而陸客自由行也將從11月1日起不再有旅客來台，加上陸客團可能大幅縮減，觀光業界預期兩岸班次可能進一步縮減，對此相關官員說，夏季班表到10月底，各航空公司的機位早已預售，除非旅客量大幅減少，否則不會取消班次，因此，陸客從11月開始大幅減少，屆時是否會因此減班，要等到10月底業者提報航班才知道，現在無法預料。

有台灣業界人士指出，大陸限縮陸客赴台，山東航空宣布取消這兩條航線，恐怕只是開端，未來陸籍航空飛台的航線可能也都會有些異動，其他航空業者的兩岸航線也多少會受到衝擊，屆時減班的可能性極高。

（聯合新聞網）