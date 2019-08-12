國民黨前立委批韓國瑜「吃喝玩樂抱女人」　或遭開除黨籍及提告

前國民黨立委、新北市蘆洲區湧蓮寺主委陳宏昌，昨日（11日）接待台灣總統蔡英文時，致詞批評國民黨總統提名人韓國瑜任立法委員時「整天吃喝玩樂抱女人」。 韓國瑜競選總部今日（12日）表示，要求陳宏昌在3天之內道歉，否則提出法律訴訟。此外，國民黨蘆洲區黨部今日也決議開除陳宏昌的黨籍，新北市黨部同日將召開考紀會，結果將上報給國民黨中央決議。

蔡英文（左）11日參訪蘆洲湧蓮寺，獲陳宏昌（右）公開力挺。（聯合新聞網）

據早前報道，蔡英文昨日前往新北市的蘆洲湧蓮寺參香祈福，陳宏昌致詞時力挺蔡英文，強調國民黨目前提名的總統參選人韓國瑜令人擔心，又指韓國瑜任立法委員的時候「整天吃喝玩樂抱女人」，讓他以後不知道怎麼教小孩。

韓國瑜競選總部今日發出聲明指出，對於陳宏昌以蘆洲區湧蓮寺主委身分，全程陪同蔡英文於湧蓮寺參拜，並在言談中涉及韓國瑜的爭議言論，競選總部將委請律師寄發存證信函，要求陳宏昌3天之內道歉，否則將對此提出法律訴訟。

國民黨新北黨部主委李乾龍表示，國民黨蘆洲區黨部今日召開考紀委員會，決議開除陳宏昌的黨籍，今日下午新北市黨部還會再召開考紀會，最終處分報告會送回國民黨中央，由國民黨中央進行裁決。

（中央社）