英媒稱大陸向台媒「買新聞」　國台辦：純屬捏造不值一駁

台媒《中央社》9日引用路透社消息稱，大陸政府至少付費給5間台灣傳媒作新聞置入。報道還指，大陸國台辦設立數間公司協助此計劃，還會指定新聞報道主題和字數。 不過國台辦今天（12日）下午以發言人馬曉光答記者問形式發表書面聲明指，有關報道純屬捏造，不值一駁。

國台辦發言人馬曉光。（資料圖片）

國台辦又指，台灣民進黨政府「撈取選舉利益，勾連外部勢力，自導，自演，造假售假，不斷上演此類把戲，手法之拙劣，令人不齒」。

路透社9日報道，大陸以金錢影響台媒，試圖推進其統一目的。據悉，路透社訪問10名台灣記者和新聞部主管，同時取得國台辦簽署的合約文件，確認大陸政府付錢給至少5間傳媒集團，換取各式平面刊物與一家電視頻道的新聞報道。不過基於提供文件的這些媒體前任和現任員工要求，報道中並未透露涉事傳媒集團的名字。

台北6月曾舉行「反紅媒」遊行，有數萬人參加。（中央社）

路透社以某台灣報紙網站舉例，其報道中介紹一項大陸政府為吸引台資推出的新計劃，稱該計劃有「眾多福利」，大陸「會像對待自己人一樣對待台灣商人」，而且這項獎勵措施是「史無前例」的良機，而非對台灣的一種威脅。

台灣陸委會日前透過文字說明表示，若有台灣傳媒接受陸方的金錢在台灣進行宣傳，則涉及相關法令，將由檢調及相關主管機關進行調查。陸委會副主委邱垂接受路透社採訪時則說，大陸利用台灣的新聞自由來傷害台灣新聞自由，這是大陸「媒體戰」的一環。

（綜合報道）