「白狼」張安樂及妻兒涉收受陸資遭起訴　曾表態撐韓國瑜參選總統

在台灣，綽號「白狼」的中華統一促進黨總裁張安樂上週六（10日）表態稱，統促黨不會自推總統參選人，將支持國民黨提名的總統參選人韓國瑜。 數日後，台北地檢署於周二（13日）偵結統促黨涉嫌收受陸資案，依違反《政治獻金法》、偽造文書等罪將張安樂起訴。同樣遭起訴的還有張安樂的兒子張瑋、妻子王姝茵等一共6人。涉嫌組織犯罪部分則另案偵辦中。

張安樂因涉違犯集會遊行法，13日上午出庭應訊。（聯合新聞網）

報道稱，檢調調查發現，去年2月花蓮發生規模6.0強震，造成多人死傷，張安樂帶領統促黨到花蓮發放千份紅包，每份紅包有1萬元（新台幣．下同）現金，總計耗資千萬元，當時傳出這份大禮是大陸政府出資，委由張安樂致贈給災民。

檢調掌握相關事證後，去年8月7日發動搜索，約談張安樂父子及張偉妻子等人到案。張安樂雖承認資金來自大陸，但全都是他自掏腰包，盼能拋磚引玉，希望以後大陸蠟能直接救濟災民，增加民眾對大陸的好感，否認來自中共。張安樂又痛批檢方把他的親友都拖下水是政治算計。

而檢方認為，張安樂等人在2006年間，未申請設立政治獻金專戶，即收受209萬7800元，個人捐贈政治獻金，違反《政治獻金法》。而身為華夏大地旅行社公司負責人的兒子張瑋，以向友人借款600萬方式，充作公司實收登記資本，完成登記程序後再返還，違反《刑法》使公務人員登載不實、《商業會計法》利用不正當方法致使財報發生不實等罪。

另外，張安樂父子和妻子王姝茵明知華夏大地旅行社資產屬公司所有，自2014年3月至2016年6月間，挪為私用，侵佔達1389萬8000元，涉犯業務侵佔罪。張瑋亦明知運動器材公司匯入896萬多元及704萬多元，皆是旅行社資產，卻依舊挪為己用，涉犯業務侵佔、會計報告隱匿不為記載等罪。

而張安樂雖明明沒在華夏大地旅行社任職，卻加入其勞、健保，並申報薪資7萬多元，以此方式逃漏税。並指示張瑋和妻子，以旅行社名義租賃10輛小發財車，讓統促黨無償使用，卻未列為捐贈支出，還須增旅行社的租金支出，逃漏營利事業所得税，又犯偽造文書罪。

「白狼」張安樂除擁台灣黑幫背景外，他同時亦為具「統派」色彩的中華統一促進黨總裁。（視覺中國/資料圖片）

至於陸資部分，檢方認為，張瑋及王姝茵自2015年1月至12月間，受人所託，非法辦理人民幣與台幣的匯兑業務，金額高達1507萬1055元，涉犯銀行法。綜上行為，檢方將張安樂、張瑋等共6人提起公訴。

張安樂綽號「白狼」，有黑社會背景，現任中華統一促進黨總裁和中國民主進步黨榮譽總監。張安樂等統促黨成員還另因抬棺抗議，涉犯集會遊行法一案，13日再次赴台北地檢署出庭。

（三立新聞、中央社）