台名嘴談五糧液漲價：因大陸經濟不景氣，民眾喝酒消愁

繼台灣財經名嘴黃世聰在東森新聞台《關鍵時刻》節目中稱「大陸人現在連榨菜都吃不起」後，該節目再有名嘴稱，五糧液酒漲價和股價表現，是因為大陸經濟不景氣，民眾心情不好，要喝一點酒開心一下。

台灣名嘴評價五糧液漲價：因大陸經濟不景氣，民眾喝酒消愁。（視覺中國）

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據悉，該節目當時討論五糧液銷售價格從1199元（人民幣．下同）漲到1399元，曾表示「大陸人吃不起榨菜」而被封「榨菜哥」的財經專家黃世聰也身在節目現場。其後有一位身著白衫的名嘴稱，酒類產品和景氣是顛倒的，景氣愈差的時候，酒反而賣得愈好，「因為你心情不好，你要喝一點酒，開心一下」。主持人聽後不禁反問「所以它（酒類產品和景氣）是顛倒的？」，該名嘴回答「對，是顛倒」。

上述言論再度引起大陸網民的熱烈討論。「台節目分析大陸五糧液大漲原因」熱搜詞周二（12日）登上微博熱搜排行榜第14名。有大陸網民留言稱，「我們如果連榨菜、茶葉蛋都吃不起，又怎麼喝得起五糧液？」，還有人說，「富人吃榨菜，窮人才喝五糧液，快笑死了」。

－這專家絕對是喜劇專業畢業的

－這回我真的買不起喝不起了。榨菜還可以有。這個我無能為力了

－榨菜都吃不起了還有錢喝1000多元的白酒？

台灣《聯合新聞網》則提及，在大陸白酒市場位居第二的五糧液，截至2019年7月底股價已上漲超過145%，位列白酒行業漲幅第一。

東森《關鍵時刻》8月7日節目中，財經名嘴黃世聰表示：中國大陸內部問題非常嚴重，有一檔股票叫涪陵榨菜，「大家如果知道榨菜是他們中國吃泡麵的時候一定要加的，那這個業績好的時候，表示中國大陸一般中下階層他們是過著不錯的日子，因為他們都吃泡麵配榨菜，但是你知道嗎？這個涪陵榨菜在最近一段時間股價大跌、業績大壞！為什麼業績大壞？他們連榨菜都吃不起，所以這就是個非常大的警訊。」

2011年亦曾爆出茶葉蛋事件，當時有網民在大陸的社群網站天涯社區發帖，內容指出台灣教授高志斌上節目時說，大陸百姓收入低消費不起茶葉蛋，吃不起冷凍水餃及在深圳火車站吃泡麵而引來五六十人的圍觀等誇張言論，隨後引來眾多大陸網民嘲諷。

（綜合報道）