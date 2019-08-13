【暫停赴台自由行】劉結一晤金馬澎3縣長：了解訴求會內部協商

大陸本月1日起停發47個試點城市的赴台個人旅遊簽注，亦影響這些城市的陸客赴台灣金門、馬祖（連江縣）、澎湖3離島「小三通」旅行的便利，外傳陸客團赴台數量9月還將縮減。金馬澎3縣首長周一（11日）起到北京拜訪國台辦主任劉結一，爭取小三通相關政策，盼陸方對3離島區隔對待。

金門縣長楊鎮浯今天（13日）返回金門，對於外界質疑他們這趟「會不會白走了」，楊鎮浯說，很多鄉親都會期待對方會給滿意的承諾，但這涉及的層面很複雜，包含大陸的文化和旅遊部、公安辦證系統的整體調整，陸方無法立即回應，但國台辦主任劉結一很明確的告訴他們，離島的訴求他都充分了解，會展開內部的協商，無法在昨天拜會時就有非常明確的承諾，但是縣府會持續追蹤、推動這件事。

金門縣長楊鎮浯今天（13日）結束3天2夜的北京拜會行程，返回金門。（聯合新聞網）

另一方面台灣總統蔡英文昨日（12日）受訪表示，將請陸委會了解3首長出發前是否報備及事後是否報告。

對於蔡的質疑，楊鎮浯回批蔡英文「應該關心中央事務」，不要讓兩岸關係陷入僵局，但她卻只關心3首長有無報備，明顯是「畫錯重點」。

國民黨主席吳敦義。（資料圖片）

吳敦義派員赴陸溝通 盼恢復自由行

另外，對於大陸暫停赴台自由行一事，傳出國民黨主席吳敦義派員赴陸溝通。國民黨上午發新聞稿證實，表示是派黨務人員向陸方表達，盼儘速恢復開放自由行，維繫兩岸民間交流。

國民黨表示，兩岸之間秉持一中各表、九二共識原則，從事善意交流互動，增加互信與互知，才能維繫兩岸關係和平穩定發展；呼籲兩岸當局放下成見，以百姓福祉為優先，充分溝通協商，化解歧異，共同創造兩岸間最大利益，這才是兩岸人民之福。

但國民黨也批評，因兩岸當局對峙，大陸方面陸續祭出限制陸客來台自由行等兩岸交流禁令，台灣方面受到全面性影響與衝擊，但民進黨政府面對業者反映與陳情卻只逞口舌之能，雙手一攤，無力解決問題，導致台灣多項產業受衝擊，百姓生計遭影響。

（聯合報）