【暫停赴台個人遊】金馬澎3縣長明拜會劉結一　盼小三通區隔對待

中國大陸本月1日起停發47個試點城市的赴台個人旅遊簽注，亦影響這些城市的陸客赴金門、馬祖（連江縣）、澎湖3離島「小三通」旅行的便利，外傳陸客團來台數量9月還將縮減。 憂心離島觀光受衝擊，金門縣長楊鎮浯昨晚宣布，今日（11日）會偕同澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應及3縣的議長、副議長前往北京，明天拜會國台辦主任劉結一，希望陸方對台相關旅遊政策，能對3離島有所區隔；而這趟訪陸行程，亦已向陸委會報備獲准。

在金門，每逢假日都有小三通陸客大排長龍等待通關。（聯合新聞網）

金門縣府表示，大陸原來有61個城市（包括上述47個城市、20個「小三通」城市，兩者有重疊）可赴金門、馬祖與澎湖自由行。今年以來，陸客約佔小三通旅客45%，其中自由行更高達70%；如果暫停，將嚴重衝擊小三通人流與金門觀光產業。

連江縣長劉增應說，這次行程由金門縣長楊鎮浯和連江縣立委陳雪生發起，希望為陸客禁令鬆綁。3縣將表達除了希望維持現有小三通運作，亦希望大陸可以解禁，讓47個城市及以外的地區能持續到3離島觀光。

金門縣府估計，從8月到明年1月，自由行訪金若暫停，金門觀光產值將損失超過25億元（新台幣．下同，約6.25億港元）；一旦團客也暫停，預估減少逾40萬觀光客，觀光消費總額到明年1月將蒸發35億元（約7.75億港元）以上。

金門縣觀光處指，居民已感到旅客人數下滑。（資料圖片）

金門縣觀光處表示，縣長楊鎮浯獲悉陸方將暫停自由行時，第一時間即向大陸相關部門反映，並表達金門的特殊情形與需求，並指示縣府相關單位向陸方爭取區隔「大、小三通自由行」試點城市，因為「『赴台旅遊』與『赴金馬旅遊』的簽證本來就有不同，政策上應予區隔處理」。

劉增應則說，目前陸客觀光佔連江縣10%，比率還不算高，但以大陸市場來說，顯然太少，希望可開放更多陸客到連江旅遊，至少要提高到40%到60%，才比較合理。

（聯合報）