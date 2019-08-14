新黨黨慶將提「一國兩制」台灣方案　郁慕明：盼與大陸友善來往

新黨17日將舉辦創党26周年党慶大會，新黨主席郁慕明的Facebook粉絲專頁周二（13日）提前宣告，黨慶當日將提出「一國兩制」台灣方案。

郁慕明的Facebook粉絲專頁「郁慕明觀察站」表示，新黨將負責任地說清楚，「我們不但認同用『一國兩制』處理統一後兩岸政治的安排，而且對『一國兩制』的『台灣方案』也有初步構想，本周六就會在大會上向大家報告。」

郁慕明在接受《旺報》採訪時稱，新黨在黨慶大會時會宣布新黨的一國兩制「台灣方案」，目的是盼與大陸友善來往，例如期待能夠參與「一帶一路」，「大陸有很好發展的天地空間，讓台灣的年輕人能自由來往，也盼大陸同胞來台灣居住。此外，陸配與外配應有同等待遇。」

另據台媒《風傳媒》報道，新黨發言人王炳忠稱，本次新黨党慶將以「沒有統一的聲音，就沒有和平繁榮的台灣」為訴求，正面表達台當局不應限縮統一的主張，台灣各界更不應避談台灣前途何去何從的重大問題。

汪洋（右）晤新黨主席郁慕明（左）。（新華社）

今年年初「習五點」發布，大陸提出探索「一國兩制」台灣方案，並一直力推兩岸「民主協商」。

至今年5月，郁慕明率台灣各界人士代表團先後到廣東、上海、江蘇、北京等地參訪。他當時在北京曾與中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋會晤，並和大陸國台辦主任劉結一一同出席了兩岸關係與民族復興座談會。

（綜合報道）