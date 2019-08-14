【2020台灣大選】黨友接連炮轟韓國瑜　國民黨通過「禁黑韓」條款

高雄市長韓國瑜早前在明年台灣總統大選國民黨黨內初選中勝出後，近來不斷被外界質疑不務市長正業，甚至連黨友都大爆其劣迹。 國民黨在周三（14日）的中常會通過提案，選舉期間將嚴格執行黨紀，凡污衊黨參選人者會立即開除黨籍，其中中評委陳宏昌更已率先被「開鍘」。

綜合台媒報道，陳宏昌日前公開批評韓國瑜「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的人當總統」，前高雄縣長楊秋興亦稱「『吃、喝、嫖、賭』都是過去式，但小三、酗酒、夜店是現在進行式啊！」，引起社會嘩然。

陳宏昌被開除黨籍。（聯合新聞網）

國民黨在周三下午的中常會通過陳宏昌的黨紀案，予以開除黨籍處分。中常委李昭平同時提案，「大選剩下150天，凡我同志都應團結一致拼大選，不容許有心人士藉口任何理由破壞團結，選舉期間尤應嚴格執行黨紀，嚴明軍法才能有戰鬥力。建議今後如有惡意攻擊、詆毀污衊黨參選同志，影響黨的形象者，應立即予以開除黨籍處分」。

對於楊秋興的情況，李昭平表明只待文件上報就會處理，且前者的說法比陳宏昌更嚴重，認為楊秋興如果手上真有材料，就應盡快提出，否則惡意中傷黨參選人應該就要立刻開除黨籍。

李昭平亦強調，國民黨目前共執政15個縣市，也擁有19個縣市議長職位，希望一定要全力支持韓國瑜，且不可能會有換走韓國瑜的情況發生，上次「換柱」有慘痛教訓，不可能再重演。

（綜合報道）