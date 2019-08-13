【2020大選】再透結盟口風？王金平：與柯文哲郭台銘有共同抱負

在台灣，總統大選將於明年1月將舉行，藍綠兩大政黨都已推出參選人，但仍未能排除有其他候選人加入選戰。外界正關注台北市長柯文哲與鴻海前董事長郭台銘、前立法院長王金平三人的「郭王柯」聯盟能否成形。 周一（12日）晚間，王金平參加台媒節目談及總統大選時事表示，他與柯文哲、郭台銘都有共同的抱負，希望中道力量呈現出來，消弭化解對立。

王金平在受訪中表示，中道力量呈現出來，台灣才有救。（資料圖片）

關於明年的總統大選，王金平在節目中表示，「希望中道力量能夠呈現出來」，不是藍、不是綠。藍和綠中間有淺綠、淺藍、中間選民，「這些人都期待有中間力量出來」。

他並指出，中道力量呈現出來，台灣才有救，各種問題才能得到圓滿處理，社會才能更和諧，「國家安全、經濟發展、國際情勢得到緩解，國家邁向新的境界。」

王金平又表示，他與席柯文哲郭台銘都有共同的抱負，希望中道力量呈現出來，消弭化解對立。「用中道力量處理國家的事，讓國人團結一致，一起發展經濟，致力各方面建設，人民對此組合有期待，有信賴感。」

談及人民希望中道力量能夠呈現出來，王金平進一步指出，這些理念，柯郭王應提出論述出來。未來要有論述出來，如果大家都能接受，論述的好，講到人民心坎，讓人民覺得這樣做是對的，人民對此組合就有期待、有信賴感，支持度就高。

柯文哲11日公開拋出柯郭王三人會談的邀請，建議三方幕僚先行會面，敲定會談的時間地點與議題。（資料圖片）

據此前報道，柯文哲創立台灣民眾黨後，積極在藍綠之間求取突破，近來不斷拉郭台銘，有意拱郭台銘參加2020年總統大選，自己則率民眾黨爭取台灣立法委員的席次

面對柯文哲、郭台銘及前立法院長王金平三人結盟的消息頻傳，柯文哲11日公開拋出會談的邀請，建議三方幕僚先行會面，敲定會談的時間地點與議題。據悉，郭台銘陣營12日已答覆邀請，不排除在本週內完成幕僚會面，而王金平也表示三人直接見面會談會是最有效的。

（綜合報道）