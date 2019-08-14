返台後首次公開露面　郭台銘到小學演講重提「0-6歲政府養」政策

在台灣，久未公開露面的鴻海集團創辦人郭台銘周三（14日）到新北市三重區參加永齡鴻海希望小學的夏日英雄大會師暑期成果展。他在演講中再次提到自己先前在國民黨總統初選所提出的「0-6歲國家養」政策，並請孩童回去轉達給父母親。

郭台銘指出，自己7月31日回到台灣第一次出席公開活動，就是參加這活動。「為甚麼第一次選擇這個呢？因為個人認為，將來過了5年、10年變成中朋友，之後變成大朋友，國家的希望、發展在你們身上。」

郭台銘還說，人生就是一個舞台，今日自己站在這裡，明日就是由你們這些人站在這裏。「希望你們也是為社會做有用的人，希望每一個人未來都變社會中堅。」他並表示，人生在世上，除了自己爬，也取之於社會、用之於社會，把學到的東西跟外界分享，讓社會變更健康、更美好，彼此可以關愛的社會。

郭台銘在國民黨總統初選落敗後，其動向備受矚目。（資料圖片／聯合新聞網）

在國民黨總統初選落敗後，郭台銘動向備受矚目，當日演講的最後他又提到自己在初選時所提出的「0-6歲政府養」政策，「想問一個問題，你們希不希望有弟弟妹妹啊？」台下的小朋友有人說希望，有人則說不希望。

郭說，他覺得多點兄弟姊妹，將來出去做事都有好處，可以互相幫忙，並提到自己有5個孩子、8個孫子，看到這13個小孩他很開心，「他們也能學習到團體生活，學習到溝通的能力。郭台銘指出，希望大家能回去跟爸媽說，能多一點弟弟、妹妹。

（聯合新聞網）