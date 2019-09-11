台大婆絕地反擊戰！砸百萬買頭版廣告登小三半裸照：「明日待續」

「請妳可以選擇放手嗎？」今（11日）台灣《聯合報》頭版下方出現了罕見的半版廣告，聲明啟事中一名「大老婆」向小三血淚喊話，文末更稱：「是否要到無法挽回的局面，妳才滿意？」聲明的最後還預示會有下集：「明日待續，忍無可忍、且做牛做馬數十載的工具人！」

一個圖輯看清廣告內容！大婆忍無可忍的絕地大反擊（點圖放大閲讀）↓↓↓

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聲明啟事中，大老婆刊登了老公與小三的照片，2人面對著鏡頭甜蜜相擁，老公的臉部被打上了厚厚一層馬賽克，但小三的照片卻只有眼睛貼上了薄薄一片「海苔條」，柔順的黑長髮下還半裸露出姣好身材。

大老婆在聲明中寫下：「這位照片中自稱是蔡XX，電話號碼09XXXXXXXX的女孩，請妳可以選擇放手嗎？妳花了我孩子的爹不少錢，也許妳並不光只是叫我家老爺『老公』，但妳畢竟年輕終會有更好的歸宿；我們不想因妳的介入造成家庭失和，今日若立場互換，相信妳也會了解的。」

「無論如何，傷害已經造成。」大老婆呼籲小三，「破壞的代價很大，請妳想清楚這一點。是否要到無法挽回的局面、妳才滿意？是嗎？」聲明最後還預告，「明日待續，忍無可忍、且做牛做馬數十載的工具人！」

據悉，大老婆這一鋪天蓋地的反擊，對於荷包的傷害也不小，據網路上刊「代登廣告」價碼，《聯合報》頭版半版廣告價碼約為112萬元台幣。

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