【2020大選】韓國瑜公布百人國政顧問團　成員多為馬英九時期官員

在台灣，國民黨總統參選人韓國瑜周六（17日）公布逾百人的國政顧問團名單。 據台媒報道，該顧問團的成員多為前總統馬英九政府時期官員，包括前法務部長羅瑩雪、前教育部長吳清基等。此外，韓國瑜老師、前國安會秘書長蘇起加入兩岸小組。另外也網羅到前新北市長朱立倫妻舅高思博及行政院前院長江宜樺的長風基金會成員。而具有綠營背景的前台聯黨主席蘇進強也加入文化小組中。

韓國瑜在記者會上親自說明顧問團成軍目的及展望。（中央社）

韓國瑜在記者會中表示，顧問團都是國家各個領域的菁英組成，在聯繫過程中，很多人對台灣未來憂心忡忡，因此想要投入服務、貢獻和保護台灣。他還說，這是第一階段，還有另外100位專家學者，因為現在有職務在身，還不方便掛名。

根據名單顯示，總召為前行政院長張善政，副總召是前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源、前政務委員蔡玉玲。國政顧問團分為20個小組，兩岸小組召集人為前陸委會副主委趙建民、外交小組召集人為前國安會副秘書長何思因。

國防組包括空軍官校前校長田在勱、國防部前副部長陳永康、陸委會前副主委黃介正。另外，憲政司法正副召集人分別是司法院前副院長蘇永欽、法務部前部長羅瑩雪；國土規劃、建設及防災由內政部前部長陳威仁負責、農業由農委會前主委陳保基領軍、行政院前副院長杜紫軍則為能源政策操刀。

韓國瑜國政顧問團成軍，成員名單逾百人。（聯合新聞網）

張善政表示，從9月起，國政顧問團將到各縣市與各界座談對話，傾聽不同意見，作為國政研議參考，10月起則每週發表兩到三項政見。

此外，韓國瑜的國政顧問團也啟動網絡平台「集智台灣」，匯整19項政策分頁，台灣民眾可登入網站針對政策提出相關意見或想法，顧問團將選出網絡平台上民眾最關心的政策作為韓國瑜競選總統對選民的承諾。

（綜合報道）