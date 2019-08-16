【2020大選】爆料郭台銘王金平有意參選　柯文哲：拒絕當他們副手

在台灣，台北市長柯文哲在周五（16日）播出的電台專訪中指出，2020總統這一局，鴻海創辦人郭台銘與國民黨立委王金平都有意選總統，而郭、王二人都提議由他出任副手，被他拒絕。 柯文哲同日上午也在市政大樓接受媒體訪問，進一步說明拒絕郭台銘的原因。他表示，自己討厭分贓政治，基於理念合作會比較好。

柯文哲在電台專訪中爆料，郭台銘和王金平二人都提議由他出任副手，被他拒絕。（「POP撞新聞」影片截圖）

據台媒《中央社》報道，各界關注一直柯文哲、郭台銘和王金平在2020總統這一役如何合作。柯文哲在專訪中則表示，郭台銘確實提過「郭柯配」，還提出郭只當一任、讓柯當副總統兼行政院長等提議。而王金平雖然沒直接提出問題，但「他講一大堆，就是那樣，我說不用」。

對於與郭、王二人誰更合拍，柯文哲表示，他跟郭台銘比較合拍，「我是獅子，他是老虎，還是比較合」。至於王金平像是哪種動物？柯文哲笑說，比較像狐狸。

柯文哲還提到，他一開始就很不想選，到各縣市走走不是造勢，是做準備，「萬一國家需要你」，並表示若能找到不選的理由就好辦，沒想到民進黨是總統蔡英文、國民黨由高雄市長韓國瑜出線。「看到郭台銘出來就太好了，小弟拜託你，你選我就可以不用選。」

柯文哲重申，自己支持郭台銘參選，「我只要安安心心當台北市長就滿意」，若郭台銘不選，「我回家就要長考了」，以及回新竹城隍廟擲筊。

柯文哲還說，籌組台灣民眾黨的目標就是進軍國會，若要選總統，組黨是相當不利的，因失去合縱連橫空間，當無黨籍參選時，可以吸納到不投藍與綠得票，組黨後增加篩選障礙，讓困難度變高。

（中央社）