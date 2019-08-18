台獨政黨「一邊一國行動黨」成立　批民進黨：一人凌駕於一黨之上

宣揚台獨的「一邊一國行動黨」今日（18日）舉行成立大會，台灣前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃等人出席大會支持，前總統陳水扁則以錄影談話方式參與。 「一邊一國行動黨」黨「成立宣言」提到，要「勇敢走上台灣路」，完成「一邊一國」的目標；同時批評，民進黨建黨時的初衷與理念已經被棄，民主機制蕩然，一人凌駕於一黨之上。

台灣前總統陳水扁未獲台中監獄同意參加，致贈花籃祝賀。（中央社）

綜合台媒報道，「一邊一國行動黨」成立大會於今日下午在台北台大校友會館舉行，與會人士包括前副總統呂秀蓮、行政院前院長游錫堃、前國防部長蔡明憲、前總統府資政彭明敏、吳澧培等人。前總統陳水扁因向台中監獄申請出席遭拒，改以錄影談話方式參與。

一邊一國行動黨成立大會18日下午在台北台大校友會館 舉行，台灣前副總統呂秀蓮（前右3）及前總統府資政 彭明敏（前左4）、吳澧培（前左3）等人出席。（中央社）

不設「黨主席」 由「召集人」領導指揮運作

「一邊一國行動黨」黨章總則寫道，其名稱為「一邊一國行動黨（簡稱一邊一國），英文名稱為Taiwan Action Party Alliance（TAPA）」；成立宗旨部份在第二條闡明為：「本黨宗旨為促使台灣成為主權獨立的現代化國家，並申請加入聯合國成為會員國。」

黨章提到，「一邊一國行動黨」黨員大會為最高權力機構，每年由「召集人」舉行一次。該黨亦沒有「黨主席」的設計，而是由中央工作小組成員選出「召集人」，對外代表該黨，對內領導並指揮「中央工作小組」的運作，並督導秘書處執行任務。而「召集人」一職任期兩年，最多可選舉連任一次。

而「中央工作小組」成員15人，候補成員5人，由黨員大會或黨員代表大會直選，其職權包括執行黨員大會之決議、規劃該黨的執行策略與方案、制訂黨規、編制預算及決算、審查黨員對獎懲決定之申訴等。黨員黨費則是「每年新台幣二百元整」，約相當於港幣50元。

前總統陳水扁因向台中監獄申請出席遭拒，改以錄影談話方式參與。 （Facebook）

稱民進黨已矮化成「一言堂」

「一邊一國行動黨」中央工作小組召集人陳昭姿在會上宣讀「成立宣言」。內容指，他們是一群打死不退的「台派」，「矢志建構台灣成為正常且獨立的國家......激勵大家勇敢走上台灣路、做驕傲的台灣人、永遠擺脱中國的威脅、完成一邊一國的目標。」

陳昭姿指出，台灣不能再繼續被「一中憲法」凌虐而委曲求全，其進入國會後一定進行憲法及憲政體制的改造。同時批評民進黨2008年至今的黨規修訂，令建黨時的初衷與理念已經被棄，民主機制蕩然，一人凌駕於一黨之上，民主進步已矮化成一言堂，黨官僚儼然成為黨員的主人。「一邊一國行動黨要建立政黨的新典範，去階級化、去官僚化，黨組織是服務全黨、全民的僕人。」

陳水扁則透過錄影片段表示，絕對有信心「一邊一國行動黨」能在明年立委選舉跨越百分之五的門檻，取得三席成立黨團。他又指，「一邊一國台灣國家路，已經在立法院被消音」，自己對此「很不捨，也不甘願」，強調會為「一邊一國行動黨」當一個「園丁」，從現在到明年立委投票都「幫忙澆水」，「不會讓這朵花乾死」。

民進黨主席卓榮泰表示，與所有政黨都保持等距、樂觀合作的態度。（中央社）

民進黨：望大家一起「守民主、護台灣」

民進黨方面，主席卓榮泰說，希望大家一起來守民主、護台灣，他們有這樣的祝福與期許；至於有需要他來協助的地方，也會全力進行整合工作。

卓榮泰又說，民進黨與所有政黨都保持等距、樂觀合作的態度，不論是既存的政黨或新興的政黨，也希望大家是公平、進步的運作方式，每個政黨內部穩定，政黨之間能夠誠實地交換意見並合作，這才是對台灣最有利。

在「一邊一國行動黨」成立大會場外，包括「新希望聯盟」、「如影隨形愛台灣聯盟」、「第三勢力333等團體」等統派團體在場外抗議，要求清楚說明「一邊一國」是指哪一國，又指台獨會帶來戰禍，應支持九二共識，並把陳水扁關回去。

（聯合新聞網／中央社／東森新聞）