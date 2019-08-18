台灣新黨提出「一國兩制台灣方案」構想：和平統一、封殺「台獨」

台灣新黨昨晚（17日）舉行26周年黨慶大會。黨主席郁慕明在會上宣布新黨版本的「一國兩制台灣方案」構想，主張兩岸和平統一，共同的國號、國旗由雙方政治協商決定。他建議國號為「中國」，未來維持台灣多黨競爭的選舉制度，但不容許台獨活動。

新黨在26周年黨慶日提出「一國兩制台灣方案」。（中央社）

新黨提出的「一國兩制台灣方案」包括兩岸和平統一，尊重各自政經制度與生活方式，統一後共同的國號、國旗由雙方政治協商決定，新黨建議，國號直稱「中國」，並考慮由兩岸共組協商機構，處理兩岸間政治安排的事務。

此外，新黨建議在和平統一後，聯合國中國代表團納入台灣代表，通過兩岸協商認可的方式，安排台灣參與聯合國活動。維持台灣多黨競爭的選舉制度，但不容許「台獨」分裂活動。台灣縮小軍事編制，停止對美軍購，省下經費用於社會福利及經濟建設，將台灣打造成「非戰之區、和平之島」。

新黨又建議，兩岸形成共同市場，幫助台灣融入國際經貿整合，扶助台企加入「一帶一路」。統一後的台灣與大陸以不同政經制度治理，但台灣人可按大陸法規參與大陸的政治運作，亦可參加中央層級的治理人才甄選。

新黨主席郁慕明。（中央社）

郁慕明：民進黨扭曲「一國兩制」

郁慕明接受傳媒採訪時表示，「一國」就是「中國」，是兩岸共同的中國；大陸地區有中華人民共和國政府，台灣有中華民國政府，所以是「一國兩府」、「一國兩區」，兩岸人民關係條例就是根據「一國兩區」。 而民進黨說「一國兩制」是香港模式，則完全是扭曲，香港的「一國」本來就是中華人民共和國，因為香港是回歸中華人民共和國，但是台灣的「一國兩制」不同，這個「一國」是中國，就是「一國兩府」。

他批評道，蔡英文正在進行「不講台獨」的「台獨」，執行「偷樑換柱」、「偷天換日」的危險遊戲，兩岸關係惡化至此，彼此能談判的空間，已經愈來愈小；走向戰爭的機率，正在不斷升高。因此，新黨在這攸關台灣前途的險峻時刻，提出對「一國兩制台灣方案」的倡議。