韓國瑜懷疑座駕被裝「追蹤器」監控行程　台總統府：請立即提告

在台灣，高雄市長、國民黨提名總統候選人昨日（20日）接受傳媒採訪時表示，感覺到自己和家人受到國家機器監控，懷疑自己的駕駛被安裝「追蹤器」，但總統府發言人迅速否認指控。 總統府今天（21日）二度就事件發聲，強調地方首長作此表示「茲事體大」，若確信應正式提告，否則真相難以釐清，呼籲韓應立即於今日提告，以昭公信。

韓國瑜稱，自己的座駕可能被安裝追蹤器。（資料圖片）

先前報道指，韓國瑜表示，這段時間確實感覺「國家機器動得非常厲害」，包括他的車子都可能被裝追蹤器，又說知道將事情講出來就會被指「韓導自導自演」，但他強調訊息非常準確，要為針對他和家人監控提出抗議。

針對事件，總統府發言人張惇涵昨日表示，政府相關部門不會有任何違法監控特定人士的作為，任何政治人物也不應該沒有證據濫行指控。他呼籲韓國瑜主動舉證，儘速將相關事證提供給檢警單位，也請韓國瑜立即提告，總統府支持檢警單位徹查，釐清事實真相。

而高雄市政府當日亦發出聲明指，自從去年「九合一大選」末期，韓國瑜就數度接獲來自於情治系統內部友人的嚴厲警告，表示韓國瑜的行程長期以來被國家機器所掌握並監控。韓國瑜忍無可忍，只能夠以公開警告的方式，呼籲國家機器適可而止。

總統府：應提告由檢警迅速偵辦

對此，總統府發言人丁允恭今天強調，無論是為了昭明社會公信，或確保韓市長合法權益、嚴查不法，尤其涉及證據的保護，韓市長都應該立即提告，由檢警等機關迅速介入偵辦，讓真相水落石出。

高雄市政府隨即對此回應指，強調2011年蔡英文以在野黨身份公開抨擊馬英九政府作政治偵防時，也沒有提告，「運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用呢？」並呼籲蔡英文捫心自問是否要求對韓作監控，並應主動宣示下令不讓國安情治單位介入選舉情搜監控相關人，「而不是說一套做一套，逼著韓市長自己去作無謂提告。」

（綜合報道）