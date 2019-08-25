【2020大選】國民黨：若郭台銘王金平登記參選　必開除黨籍

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲結盟參與2020台灣總統大選傳聞不斷，國民黨基層出現開除郭台銘、王金平黨籍聲音。 國民黨考紀會主委魏平政今天（25日）稱，已研擬完成黨員行為規範草案，若有非國民黨提名的國民黨員登記參選總統或立委，一定會開除黨籍。 根據規例，若郭台銘、王金平與柯文哲循聯署方式角逐總統大位，需獲得28萬人以上聯署支持。

郭台銘（中）、柯文哲（右）和王金平（左）23日出席「八二三砲戰」紀念音樂活動，這是三人首度在同一個公開場面現身。（譚英瑛攝）

郭台銘幕僚蔡沁瑜表示，目前郭台銘沒有選或不選的打算，且郭台銘跟國民黨有深厚感情，過去國民黨歷經多次危難，郭台銘多次伸出援手，相信在情份上，國民黨會做最適當的處理，這也是國民黨應該要思考的事。

王金平今天受訪時被問到，是否擔心被開除黨籍一事，他說還沒有到那個時機，順著因緣走，未來看怎麼發展再說。

有不願具名的國民黨立委向台媒中央社表示，基層對於國民黨可能分裂的焦慮，從總統初選結束後就沒停過，尤其目前韓國瑜民調下滑，加上郭王柯結盟傳言不斷，以及日前陳宏昌、楊秋興等人公開批評韓國瑜遭開除黨籍，基層出現要求黨中央開除郭台銘、王金平的聲音。

藍綠兩大陣營已分別提名高雄市長韓國瑜（右）及現任總統蔡英文（左）參與2020總統大選。（資料圖片）

循聯署方式參選 須有28萬人以上支持

民進黨已提名現任總統蔡英文參與2020總統大選，國民黨也提名高雄市長韓國瑜上陣。至於郭台銘，柯文哲、王金平等人若要參選，可循其他政黨推薦或連署方式參選。

中選會官員指，推薦政黨必須參與過最近一次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人得票數之和，應達該次選舉有效票總和5%以上。以此標準來看，可推薦總統候選人的政黨，除了國民黨與民進黨以外，還有親民黨與時代力量；柯文哲雖已成立台灣民眾黨，但該黨不符合上述推薦政黨資格。

因此郭台銘、柯文哲或王金平若要參選，有兩個方式，一是與親民黨或時代力量合作，獲得政黨推薦參選資格；第二就是循聯署途徑參選。在聯署人數門檻方面，根據規定要達到最近一次立法委員選舉的選舉人總數1.5%。中選會官員指，2016年的立委選舉的選舉人總數達1869萬人，也就是須有28萬人以上聯署才達標。

（中央社）