韓國瑜演講中英夾雜遭質疑學歷　秀英文系畢業證書斥造謠抹黑

高雄巿長韓國瑜日前在美國商會演講時，提到自己就讀大學時白天讀書、晚上打工。不過，韓國瑜中英夾雜的演講方式很快引發熱議，被嘲與名媛李晶晶的「晶晶體」相似，更有網民指韓是夜間部學生，指控他夜晚打工是謊言。 對此，韓國瑜發布一張學位證明書照片反駁，更有韓的同班同學看不下去，在Facebook貼出多張當時的同學合照及畢業紀念冊，證明韓國瑜就是日間部學生。

韓國瑜到台北市美國商會演講。（影片截圖）

韓國瑜21日受台北市美國商會邀請進行專題演講，題目為「從高雄市政到台灣未來－由能源、科技與開放看台灣經濟發展」，不過原訂10分鐘的演講，韓國瑜上台後卻短短2分鐘左右便講完，隨後就請在場傳媒離席。

台灣名媛李晶晶（左）的中英夾雜講話風格被封為「晶晶體」。圖為歌手蕭亞軒（右）幫李晶晶化粧。（李晶晶Facebook）

更令全場驚訝的是，韓國瑜以中英夾雜的方式演講，引發網民嘲諷，聯想到名媛李晶晶曾因中英夾雜說話被封的「晶晶體」。甚至有網民要求「東吳英文系的，給我進來道歉」，並指韓是夜間部學生，指控他大學時期夜晚打工的說法是謊言。

今天對我來講是場奇幻之旅，我38年前，當我在大學唸書，晚上上班就在American Club（美國人俱樂部）當security guard（保安），白天是student（學生），晚上是American Club security guard（美國人俱樂部保安），我的tuition fee，我的大學生活費都是American Chamber pay me（美國人商會付給我）。 韓國瑜演講節選

+ 2

不過韓國瑜25日下午在Facebook以「黑韓可包容、黑函零容忍」為題發文秀出學士學位證明書駁斥，並感歎「說真的，每天紅黑黃我韓國瑜到底對國家、對社會到底有什麼幫助？又有什麼意義？」

韓國瑜說，他一直很認真、很誠心而且很努力地，懷抱愛與包容面對所有的攻擊與敵意。但所有的感情和善意都應該是雙向的、互相的。從去年到今天，台灣社會似乎有一群冥頑不靈、習慣陰狠惡毒的人，就是無法對不同陣營的人抱以一丁點的愛與包容，他們的口裏和筆下只有無邊的攻擊和汙衊。

韓國瑜又指，這些日子他的人格和家庭都遭到無情、惡質的醜化和鞭撻，現在連大學學歷這種白紙黑字的簡單事實都要造謠抹黑，令人匪夷所思，他只能透過法律程序來捍衛正義與尊嚴。

另外，韓國瑜大學同班同學黃國雄亦在Facebook發布大學時期的合影和畢業紀念冊，為韓國瑜的學歷及就讀日間部作證。

（綜合報道）