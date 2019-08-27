【2020台灣大選】傳郭台銘將參選　郭辦：仍在「慎重思考」中

台灣總統大選臨近。有台媒近日報道，在國民黨總統初選敗陣的鴻海創辦人郭台銘已決定參選。對此，郭台銘辦公室表示，郭台銘仍在「慎重思考」中。

郭台銘（中）、柯文哲（右）和王金平（左）23日出席「八二三砲戰」紀念音樂活動，這是三人近期首度在同一個公開場面現身。（譚英瑛攝）

台媒《鏡週刊》報道，郭柯王三人合作成形後，私底下的動作不斷。有傳郭台銘之前一直等待國民黨內「換瑜」聲浪水漲船高，由他以「第二名」之姿替補。但報道引述親郭陣營透露，因其可行性太低、變數太高，最後決定排除這個選項的這個選項。而郭台銘兒子郭守正更與友人親口透露，「確定不等換瑜了！」報道又指，郭台銘將於定9月發動連署，宣布參選。

針對有關報道，郭台銘辦公室回應稱，是否宣布參選的最後期限確實為9月17日，目前郭台銘仍在「慎重思考」中。據了解，這是郭台銘自黨內初選落敗以來，對參選的最明確表態。

郭台銘辦公室：脱黨與否是不存在的議題

郭台銘辦公室又指，「讓中華民國贏」、「幫助國民黨重振黨魂」及「為人民找到經濟上的出路」，是郭台銘一路走來不變的使命，因此在這個前提下，如何能使台灣2300萬人過更好的未來才是他主要考量的重點，脱黨與否根本是不存在的議題。

早前報道，國民黨考紀會主委魏平政表示，若有非國民黨提名的國民黨員登記參選總統或立委，一定會開除黨籍。也就是說，如果郭台銘參選，將被國民黨開除黨籍。

柯文哲未表態參選。（中央社）

對於郭、王、柯三人是否結盟合作。柯文哲昨日（26日）接受《聯合報》專訪時指出，如果郭台銘要選，「就讓郭選」，至少「我們就不用去扛這麼困難的局」，又說：「高雄市長韓國瑜說我一定會選，其實他猜錯了。」

根據台灣中央選舉委員會時程，有意以獨立身份參選總統、副總統者，必須在9月13日至17日，申請成為總統、副總統選舉「被連署人」，並在11月2日前完成30萬份連署。