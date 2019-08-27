G7峰會成員國稱支持《中英聯合聲明》　台外交部：完全理解尊重

七大工業國集團（G7）峰會周一（26日）結束，成員國領袖會後發表簡短聯合聲明，表示支持1984年《中英聯合聲明》所定下的香港自治，重申《中英聯合聲明》的重要性，呼籲避免暴力。 對於這份聲明，台灣外交部發言人歐江安表示「完全理解完全尊重」。

台灣外交部發言人歐江安對G7峰會上有關香港的聲明表示「完全理解完全尊重」。（網上圖片）

歐江安在今天（27日）的記者會上，被問及G7峰會有關香港的聲明時作上述表示。她又提出3點聲明，包括「台灣關切香港情勢發展，支持香港人民追求民主自由立場不變，但不會介入。」「呼籲香港當局應該要回應民意的期待，讓香港社會回歸穩定及正常運作。」「呼籲北京及香港當局，不要把情勢惡化的責任，推卸給不存在的外力介入；不要拒絕跟人民對話；更不要做出錯誤的判斷，造成歷史的遺憾。」

對於G7峰會此次聲明，中國外交部發言人耿爽27日回應時提及，該份聲明對香港事務說三道四、指手畫腳，中方對聲明表示強烈不滿和堅決反對。他又稱「請七國集團成員不要再居心叵測、多管閒事、圖謀不軌」。

關於《中英聯合聲明》，耿爽強調，《中英聯合聲明》的終極目的和核心內容是確定中國收回香港，對香港恢復行使主權。隨著香港回歸祖國，中國政府依照憲法和《基本法》對香港實行管制，根據國際法和國際關係基本準則，任何國家和組織無權假借《中英聯合聲明》干涉香港事務。

（綜合報道）