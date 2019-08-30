【2020大選】柯文哲：如果郭台銘不選，將找親民黨宋楚瑜提名參選

2020台灣總統大選，「郭柯王」結盟議題不斷，離參選登記截止9月17日倒數19天，各人表態引發關注。

鴻海集團創辦人郭台銘攤牌前夕前往中東參訪石化產業，了解能源產業等議題，今天（30日）上午返台，至於有關2020大選「中秋起義」（外傳郭台銘將於9月13日中秋節宣布參選）的問題，他並未回應；不過稍後郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭董是政治素人，如果郭要參選，會以獨立參選的姿態來參選，但未來會以何種方式連署還要再思考，時間點未確定，但9月17日以前一定會宣布。

鴻海創辦人郭台銘（中）出訪中東，30日上午返台，他在松山機場簡短向外界說明行程。（中央社）

台北市長柯文哲選不選，態度始終曖昧，柯文哲近日在接受《天下》專訪時被問到2020年到底要不要出馬選總統時，柯文哲先說「目前沒有準備」，緊接著又說：「9月17日連署登記截止時，若（郭台銘）沒有（去登記），就很難，剩下去跟老宋（宋楚瑜）商量，看他要不要提名我。」

民進黨已提名現任總統蔡英文參與2020總統大選，國民黨也提名高雄市長韓國瑜上陣。至於郭台銘，柯文哲、王金平等人若要參選，可循其他政黨推薦或連署方式參選。柯文哲雖已成立台灣民眾黨，但該黨不符合推薦政黨資格，可推薦總統候選人的政黨，除了國民黨與民進黨以外，還有時代力量和宋楚瑜的親民黨。

因此郭台銘、柯文哲或王金平若要參選，有兩個方式，一是與親民黨或時代力量合作，獲得政黨推薦參選資格；第二就是循聯署途徑參選，按照規定須有28萬人以上聯署才達標。

柯文哲說如果郭台銘不選，9月17日後找宋楚瑜提名參選。（聯合新聞網）

吳敦義：有連署動作就開鍘

外界也關注郭台銘、王金平若參選總統，國民黨何時祭黨紀開鍘，黨主席吳敦義29日明確表示，只要進行「連署」，可能就有違紀的動作，就會觸犯黨紀，當然是依規定處理。

國民黨中常會28日通過2020年總統及立委選舉黨員行為規範，若黨員違反黨紀自行向選委會登記競選，一律開除或撤銷黨籍。另外，黨員違紀助選情節重大，對黨選情影響嚴重者，得予以撤銷黨籍處分。

但總統選舉所謂的「登記參選」指的是11月正式登記還是9月申請連署，國民黨中央並未正式定調，但吳敦義昨天表態，已說明黨內目前的認定，就是一旦有連署參選的具體動作，就會開鍘開除黨籍。