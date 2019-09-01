【2020大選】網絡謠傳壓力大自殺　韓國瑜批「黑韓產業」激起公憤

台灣網絡昨日（8月31日）有人謠傳國民黨總統參選人韓國瑜自殺，韓國瑜今日（9月1日）表示，台灣今年最興旺的產業就是「黑韓產業」，「黑韓產業」應適可而止，不要激起公憤。

昨日有人在PTT造謠，內容為韓國瑜自殺的假消息。（《中時電子報》）

昨日早上，有網民在台灣知名論壇PTT發出文章，標題為「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」，內容為韓國瑜自殺的假消息，台媒報道指，涉事帖文在同日下午1點前已遭刪除。

帖文曝光後，韓國瑜競選辦公室對此迅速回應，痛批「黑韓不應該黑到沒有人性、沒有是非！」並強調將會委請律師搜證，準備向該名網友提告。國民黨主席吳敦義也批評「實在太惡毒了」。高雄市警方表示會主動調查事件。

韓國瑜今日回應稱，2019年台灣最興旺的產業不是電子業，也不是服務業，而是黑韓產業，昨天有人傳他自殺，但今天他像「一尾活龍」，出現在大家面前，黑韓產業應該適可而止，不要激起全台灣人民的公憤和眾怒。

韓：冀郭台銘留在國民黨

對於鴻海集團創辦人郭台銘可能脱黨參選總統，韓國瑜對此回應指出，郭台銘是國民黨的榮譽黨員，郭台銘既然拿到榮譽黨員證書，他希望郭台銘留在國民黨這個大家庭，為2020年大選努力，讓人民有錢。

（綜合報道）