【2020大選】台北立委選舉最受矚目之爭：藍綠兩大俊男對決

台灣2020大選臨近，民進黨將徵召擁有美國耶魯大學經濟系學歷、陸軍特種作戰指揮部出身的吳怡農，挑戰台北市第3選區（中山、北松山）的國民黨現任立委蔣萬安，預料會是台北市立委選舉最受矚目的「俊男之爭」。

民進黨將徵召吳怡農挑戰蔣萬安，吳怡農曾在行政院長辦公室及國安會擔任國安政策幕僚。（吳怡農Facebook）

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相比起蔣萬安，現年38歲的吳怡農對於港人來說比較陌生。吳怡農的伯父吳乃仁是民進黨的大老，吳怡農15歲起到美國讀書，其後於耶魯大學經濟學系畢業。2003年，他離開美國到香港工作，曾在美商高盛集團旗下資產管理公司負責亞洲區投資業務。2013年離開香港回到台灣，其後以34歲「高齡」入伍服役，加入陸軍特戰部隊。後來吳怡農在行政院長辦公室及國安會擔任國安政策幕僚，至2019年離開執政團隊。

現年40歲的蔣萬安則是蔣介石的曾孫，本來從母姓章，直到2005年認祖歸宗方改姓蔣，現任立法委員、國民黨立法院黨團副書記長、國民黨中央常務委員、國民黨智庫董事等職位，是目前唯一從政的蔣氏家族第四代。

台媒中央社引述民進黨黨內人士指，由於蔣萬安是國民黨未來台北市可能的市長人選，民進黨不可能派出一個明顯與蔣萬安差距太大的人，而吳怡農則可以有效牽制蔣萬安。

（綜合報道）